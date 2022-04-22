疫情期间，我们的心理韧性提升了？

新冠肺炎疫情开始至今，地球人的生活发生了翻天覆地的变化。口罩成了出门必备物品，旅行成了遥远的记忆，“那些被疫情偷走的时光”等热搜话题常常把我们“整破防”。

疫情给人们造成的负面影响不胜枚举，但我们能做的只有勇敢面对、继续生活。当你换个视角：疫情带给我们的，只有消极影响吗？不幸中的万幸是，疫情也给我们带来了一些难得的意外收获。

国内研究发现，疫情期间公众心理呈现出“短期紧张、长期平稳”的态势。“那些没有将我们击垮的，终将使我们更强大”，疫情之后，其实我们的心理韧性提升了。心理韧性（Resilience）也被称为心理弹性、复原力、抗逆力、压弹等，指的是人们经历过或者正在经历不利处境（如挫折、创伤、自然灾害等），能够发生“反弹”，成功地抵抗逆境，恢复原状，甚至愈挫弥坚。

从生物学意义来说，心理韧性是一种人们出于生存需要，在环境变化中进行自我保护、自我调节的本能。心理韧性不是少数幸运儿才有机会获得的天赋，而是人们普遍具有的一种基本反应能力。它会在逆境中展现出来，推动人类的生存与发展，促进人们追求自我实现与自我超越。

新冠肺炎疫情是对全世界的重大考验，人们的生命健康、工作生活等都受到了巨大的影响，但很多人在这场考验中有所收获、有所成长。疫情期间，打工人开始居家办公，学生上网课，快递、外卖也受到限制，于是很多人自学成才，从“十指不沾阳春水”迅速进阶到在朋友圈晒厨艺，很多人还“修炼”成为修理工、Tony老师、摄影师，甚至开发了多项艺术特长。

丁香医生数据研究院发布的《2021国民健康洞察报告》显示，74%的人因疫情改变了生命观，他们更多地将“身体健康”“家庭幸福”“心理健康”排到“人生中最重要的事情”的前列。这些观念的改变也意味着人们对自我价值、生命意义等的内涵得以深化，外延得以拓展。人们没有被疫情的惊涛骇浪淹没，而是主动走出舒适区，内外兼修，直面挑战。

为什么疫情能够提升人们的心理韧性呢？经过50年来对心理韧性的实验室及临床实践研究发现，提升心理韧性的重点在于个人品质、家庭支持与外部环境支持这三方面的最佳匹配，比起创设一系列保护性因素，关键还是人们在此过程中的体验与领悟。

疫情期间，政府、社区、专业机构等为我们建立起足够强大的支持系统，亲朋好友即使天各一方，也可以通过社交网络进行情感交流、提供社会支持，我们感受到很多来自陌生人的善意。

2021年的一项研究结果表明，疫情期间，近90%的人愿意从事志愿服务工作，96%以上的人愿意协助维持社会秩序，且每日的志愿服务率都随着感染率的增加快速增长。人们在遵守防疫规定的同时，通过发掘与记录生活中的小确幸、掀起“疫情文学”复兴、支持需要帮助的人等方式，不仅努力适应疫情下的生活，也努力让生活变得更有乐趣。

那么心理韧性的提升对人们有什么好处呢？

心理韧性较强的人往往表现出乐观、自律、坚韧等积极的心理品质，产生更少的焦虑、抑郁等负面情绪，而且更善于采用积极的问题解决策略，更快适应环境的变化。国内外研究均发现，伤病、自然灾害、意外事故等创伤性事件除了给人们的身心带来消极影响，也可以使人们发展出强大的内心力量，实现积极的个人成长，这种成长不仅可以恢复原有的心理功能，甚至能激发出超越创伤前水平的表现。

除了内外保护因素的共同作用，让民众的心理韧性得以提升外，经历疫情这一关乎生命健康的重大考验，也让不少人的人生目标发生了改变。

社会情绪选择理论认为，随着年龄的增长，人们因为感觉到未来的时间越来越有限，人生目标会由中青年期的获取知识、拓展社交关系这些未来导向目标，逐渐转变为情绪管理、与熟悉的同伴接触等现在导向目标。也就是说，年轻时我们热衷于学习新知识、结交新朋友，年长时我们会珍惜与亲朋好友相处的宝贵时间。疫情的到来则加速了这一进程，人们变得更珍惜当下，珍惜现有的亲密关系。

不知道你有没有这样的感觉，看到疫情相关新闻，会产生强烈的冲动，想打个电话和家人报个平安，抱抱一直忙于工作的伴侣，或者摸摸为学习焦头烂额的孩子的头。人们经历七十载春雨夏阳秋霜冬雪才能“从心所欲不逾矩”，突如其来的疫情意外地“催化”了这一进程。研究发现，亲密、可信赖的人际关系会给予我们更充足的情感支持。越接近人生的终点，我们的情绪调控能力越强，积极的情绪体验增加，消极的情绪体验减少，还能进一步提高我们的幸福感与生活满意度。

在这种避无可避的形势下，不如化被动承受为苦中作乐，在做好防控策略的同时，发现当下的小确幸，用乐观积极的心态去应对挑战，最终收获成长。（黄彬彬）