中医药全方位深度参与上海抗疫（抓细抓实各项防疫工作）

中医药一直在抗击新冠肺炎疫情中发挥重要作用，一些中医药疗法在病例的救治和康复中起到良好效果，被纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案，成为全国抗疫的宝贵经验。上海市疫情防控中，中医药全方位、广泛深度参与，显示了独特优势。

在阻断病情进展方面显示独特优势

近日，在上海市老年医学中心临时隔离病房内，93岁的王奶奶出现低烧症状。王奶奶中风偏瘫多年，吞咽困难。上海中医药大学附属曙光医院传统中医科主任医师吴欢了解情况后，立即将清热解毒的中成药化成汤药，每隔4小时喂服一两口，既避免呛咳又保证药效。两天后，王奶奶不发烧了，CT和血常规检查全部正常。

“我们病区收治了不少患有基础疾病的高龄老人，如果不及早干预，病情很容易加重。”吴欢说，服用疏风解表、清热解毒、通腑泻肺功效的药物，能够控制病情，特别是缓解发烧症状。“我们负责的病区，没有一例感染者因转为普通型和重症而转院。”

“医生，我耳鸣，耳朵堵得厉害。”上海新国际博览中心方舱医院W3舱B区，50多岁的感染者张大妈向武汉市中医医院援沪医疗队领队丁念求助。丁念和同事给张大妈实施了针灸。十几分钟后，耳鸣症状明显缓解，张大妈向丁念和同事竖起了大拇指。

“在方舱医院里，中医药疗法深受好评。”丁念介绍，这里的440余名感染者基本都用上了中医药疗法，如吃中成药、刮痧、针灸、推拿、练八段锦等，他和同事还将小儿推拿手法制作成微课程和小视频。

上海市卫生健康委有关负责人介绍，上海坚持中西医并重、中西药并用，统筹全市中医资源，加强一线救治中医力量。在定点医院，选派222名中医医师参与一线救治，以院包科，整建制接管病区。在方舱医院，有2000多名中医师。阳性感染者中药使用率保持在98%以上。临床数据初步表明，中医药在阻断病情进展方面显示了独特优势。

调节身心，加快身体康复

在长兴岛方舱医院，上海市中医医院医疗队管理着3层楼面、1100多张床位，收治轻症患者和无症状感染者。医疗队积极发挥中医特色优势，将中医适宜技术、中医传统非药物疗法和保健功法应用于加速感染者康复。目前，长兴岛方舱医院已出院1000多人。

越来越多的感染者得到有效治疗，未来将会有更多康复者出院。“这些康复者的身体和心理仍处于恢复期，中医药干预能够让他们更快恢复。”首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉说。

上海市卫生健康委、市中医药管理局组织中医专家，讨论并制定了相关的中医康复方案，最终形成《上海市新型冠状病毒感染恢复期中医康复方案（2022版）》。

上海市新冠肺炎市级医疗救治专家组成员、岳阳中西医结合医院呼吸内科主任王振伟介绍，方案主要分居家康复篇和医疗机构篇两大部分。其中居家康复篇部分，既有能够“养阴益气，健脾祛湿”的中医基础方法及服用说明介绍，又有居家生活多方面调摄方式的推荐，包括艾灸、自我推拿、康复锻炼、导引功法以及膳食调摄和情志调节指导。

“方便康复者在家里进行一些躯体活动，调节身心，缓解不良情绪，对于改善一些感染者康复出院后可能存在的症状也有帮助。”王振伟说，“我们会对感染者分类辨证施治开具中药，同时，提供中医康复相关宣教，以便出院后科学开展居家康复。”

目前，上海市多家中医医院已开设新冠肺炎中医康复门诊，为儿童、孕产妇、老人、有基础疾病者等重点人群和普通康复者提供中医康复服务。

有备无患，发挥中医治未病优势

上海人口密度大、老龄化程度高。本轮疫情来势凶猛，及时提升免疫力，对防止疫情加速蔓延具有重要意义。

本轮疫情初期，上海市卫生健康委、市中医药管理局印发《2022年春季易感人群外感疫病中药内服预防方案》，为各区隔离点及重点封控区域人群提供中药预防方药，在此基础上，开展面向全市全人群的中医药预防干预工作。

上海市卫生健康委、市中医药管理局中医药服务监管处处长刘华表示，上海充分发挥中医药优势，干预范围从重点人群逐步扩展到隔离点及重点封控街镇、小区、楼宇，发放了中药抗疫汤药和10余种特色中成药。

上海市中医医院药剂科赶制5000份共7万余小袋汤药，发放给青浦、静安、嘉定、普陀等地的方舱医院医务人员。上海中医药大学附属龙华医院的专家团队针对易感人群拟定了扶助正气的方药，用于医务人员、公安干警、社区工作人员以及志愿者等，目前使用量已超40万人次。

为更好指导市民科学合理使用中医预防方药，部分中医医疗机构开通“中医预防方药指导热线”。龙华医院中医预防保健科专门开通网络咨询服务，龙华医院上南院区药房成立中医医院用药指导24小时服务热线。

“新冠病毒易感人群，特别是老年人和容易暴露在病毒面前的志愿者、社区干部等，服用中药，有利于提高身体抵抗力，降低感染的风险。”上海市中医药防控新冠肺炎专家组组长吴银根说。

《 人民日报 》（ 2022年04月24日 02 版）