上海全市性的封控还会持续多久？相关部门回应

上海从4月22日起开展社会面清零攻坚九大行动，力争早日实现社会面清零。针对上海全市性的封控还会持续多久的问题，相关部门回应，一旦上海实现社会面清零并不断巩固防控成效，就可以根据“三区”划分相关要求，逐步、分批、有序开放社会面人员流动和生产生活，直至完全恢复常态。

有关部门表示，当前上海疫情防控到了社会面清零攻坚的关键阶段，尽快实现社会面清零是打赢这场疫情防控大仗、硬仗，尽早恢复正常生产生活秩序的重要标志。目前看，上海的疫情防控已经出现积极向好的趋势，相信只要我们坚持动态清零总方针不动摇，大家同心协力、一起努力，正常的生活就会早日到来。

三区划分后，上海市中心的封控区、管控区、防范区究竟采取何种管理措施？有的小区已经超过14天没有“出阳”了，为何仍未调整管控措施？

有关部门表示，根据国务院联防联控机制相关规定，结合上海实际，按照封控区、管控区、防范区划分，全市实施分区分级差异化防控。封控区实施“7天封闭管理+7天居家健康监测”，7天封闭管理期间，实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。管控区实施7天居家健康监测“人不出小区、严禁聚集”。防范区实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集规模”。

考虑到目前上海疫情仍在高位，不同区域之间，特别是中心城区和郊区之间，人口密度、集聚性风险也不尽相同。对毗邻地区有较多封控区可能产生集聚性风险的区域，各区可实行提级管理。我们看到有些防范区仍要求“足不出小区”，主要就是考虑防止集聚性风险，提级按“管控区”管理。这样的情况在中心城区较多。这是暂时的，随着疫情防控形势向好，在封控区的人越来越少，管控手势会相应及时调整。

社会面动态清零后，万一疫情再起上海有什么样的手段，能够做到提前拉响警报？

有关部门表示，上海将坚持动态清零总方针不犹豫不动摇。动态清零是指对于发生的新冠疫情，发现一起、消灭一起，既不让新冠病毒在疫情发生地流行，也防止病毒传播扩散至其他区域。它的精髓是“快速”和“精准”，为的就是尽最大努力用最快时间把疫情控制在最小范围，用最小代价实现最大防控效果。

上海是重要的口岸城市，“外防输入”的压力一直很大，上海必须随时做好应对准备。具体来说，各级指挥体系要始终保持高度灵敏、高效运转，各条战线要迅速响应、快速处置，一旦出现情况，第一时间抓好流调溯源、核酸筛查、转运隔离、区域管控、医疗救治等各项工作。我们也要全面排查问题、堵塞漏洞，织密织牢疫情防控网络。严格落实防控规范，持续抓好督促检查，持续优化应急预案。聚焦入城口、落脚点、流动中、就业岗、学校门、监测哨等关键点关节点，紧紧抓牢面上防控，重点岗位人群要强化闭环管理，重要场所区域要严防聚集性风险。我们还要加强医疗科研攻关，推动疫苗接种，建立个人防护的屏障。(周卓傲)