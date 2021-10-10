直播预告：猝死急救攻略“1005302” 关键时刻能救命

数据显示，心脏骤停超过4分钟，脑组织会发生永久性损害，超过10分钟就会脑死亡。据2019年数据显示，中国每年心源性猝死者高达55万。把握好黄金“4分钟”进行有效急救，就有希望降低死亡风险。

10月11日15:00至16:00，人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”将邀请解放军总医院主任医师杜捷夫做客直播间，和大家就猝死的急救知识进行分享，欢迎大家收看。

嘉宾简介：

杜捷夫，解放军总医院主任医师，硕士研究生导师，海南医科大学特聘教授，包头医学院特聘教授/研究生导师，解放军医学院医学博士，美国约翰斯霍普金斯大学医学博士后。

解放军急救专业委员会保健学组委员，北京中医药发展基金会科技专家委员会委员，北京中医药发展基金会急诊主任联盟主任委员，北京中医药学会科普专业委员会常委副秘书长，中国射击运动中心2016年里约奥运会复合团体医疗负责人，《中华老年心脑血管病杂志》编委，《心脏杂志》编委，《医学参考》报急诊医学版编委，《中华实用医药杂志》编委，北京中医药学会急诊专业委员会委员。

擅长：急性冠脉综合征、高血压急症、急性肺栓塞、急性哮喘等危重病的诊治。

身边人发生猝死，我们要做哪些措施？

猝死是指人在正常工作，生活或运动时，自然发生，出乎意料地突然死亡。猝死最常见的原因是冠心病，急性心肌梗死和心律失常。

应急措施：

1.立即就地将病人平放在硬板或地上，进行心肺复苏法抢救，同时拨打120急救电话。

2.施救者用食指及中指指尖触及病人喉部气管正中部位，对男病人可先触及喉结，然后向施救病人喉部气管正中方向滑移2至3厘米，在气管旁软组织处轻轻触摸颈部动脉，检查有无搏动。检查时间不要超过10秒钟。不要用力过大，不要同时触摸两侧，不要压迫气管。

3.如果考虑是由急性心肌梗死引起的心源性猝死，可舌下含服硝酸甘油，速效救心丸”。

防范提示：

千万不要随意搬动病人。运送病人必须使用急救车，不要用出租车或其他车辆。不要惊慌失措，大喊大叫，避免加重病人病情。

如何收看直播：

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重要提示：

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