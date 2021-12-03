德拟强推疫苗接种应对疫情

国际战“疫”行动

随着第四波疫情日趋严重，德国政界打算就接种疫苗义务尽快达成一致。即将成为总理的朔尔茨在联邦和各州首脑会议上表示，他支持实施新冠疫苗普遍接种义务。经过相关立法程序后，强制疫苗接种可能在明年2月后实施。

一直以来，德国对于新冠疫苗都坚持自愿免费接种的原则。由于部分民众对疫苗持保留态度，德国仍有上千万成年人迟迟未接种疫苗，各界已经围绕普遍的疫苗接种要求进行过激烈辩论。现在，越来越多的迹象表明，德国新政府有意打破这一禁忌，希望通过立法程序将接种新冠疫苗变为一般义务。

即将成为总理的朔尔茨表示，普遍强制接种疫苗将对个人自由产生深远的影响。但它保护生命，并最终保护社会自由。他支持实施新冠疫苗普遍接种义务。朔尔茨表示，新冠疫苗接种义务将在每个人都有机会获得两剂疫苗接种后实施，这应当可以在2月初办到。德国联邦议院可以很快对此进行讨论，并作出决定。

此外，德国新政府还将组建新的抗疫危机指挥部，由一名德军将领负责。为了加快接种疫苗的速度，德国将开放药店和牙医诊所进行疫苗接种，计划圣诞节前完成3000万剂疫苗的接种。大型活动如足球赛等将受到进一步限制。有高感染数据的俱乐部等场所将停止营业。零售商店预计将于12月中旬开始实施严格的2G规则，即只允许接种过疫苗或感染新冠后康复的客户进店购物。

在接种疫苗的问题上，围绕个人自由是否优先于公众自由的辩论仍将持续。各界虽有一些共识，但仍存在不确定性。尽管接种新冠疫苗的一般义务越来越近，但许多问题仍然悬而未决。例如，一般的疫苗接种义务是否也适用于儿童和青少年，是否有医学或宗教的例外，以及是否通过罚款等措施来确保执行等。