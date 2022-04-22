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以药代茶有讲究（中医养生）

宗比安

2022年04月22日05:19 来源：人民网－人民日报

　　代茶饮以药代茶，选用一两味药或数味中草药，煎汤或以沸水冲泡，补水又兼有治疗作用，强身健体。但代茶饮不能随意喝，只有正确饮用，才能收到疗效。

　　首先，要因证饮用。《黄帝内经》说：“寒者热之，热者寒之”。意思就是寒证用热药，热证用寒药。比如，同样是咽痛，有的人属于实热证，有的人属于虚热证，实热者可以用寒凉药物代茶饮，虚热者如果单纯用寒凉药物清热，就会导致脾胃受寒，所以需配伍健脾祛湿化痰的药物。

　　其次，要因人制宜。不是所有人都适合用同一个代茶饮，身体上火要去火，但对脾胃虚寒的人来说，需要加些甘草、大枣、生姜、干姜等健脾和胃的药物中和，以免去火药伤了脾胃。同时，还要视症状严重程度选不同搭配。

　　同时，代茶饮喝法有别。青果、罗汉果、川贝母等过大或坚硬的中药饮片需要捣碎，以便药物成分溶出。如果饮片多呈碎末状，最好装入无纺布小袋，制成袋泡茶。一些花类中药饮片由于质地松脆，通常呈碎末状，最好也采用袋泡方式，以避免呛咳。

　　代茶饮的中药饮片，用沸水冲泡前应过一下水，去除杂质和灰尘。茶具最好选择带盖的大口杯，沸水泡10至30分钟即可。

　　“是药三分毒”，代茶饮中药也不例外。喝代茶饮讲究中病即止，也就是取得效果后，就可停止使用。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月22日 15 版）
(责编：牛镛、袁勃)


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