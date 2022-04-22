五部门发文要求增强社会职业健康意识

据新华社北京电 （记者李恒）国家卫生健康委、民政部等五部门近日联合印发《关于开展2022年<职业病防治法>宣传周活动的通知》。通知要求有效落实“防、治、管、教、建”五字策略，强化党委政府、部门、用人单位和劳动者个人四方责任，进一步增强全社会职业健康意识，有效提高劳动者健康水平。

据悉，2022年4月25日至5月1日是第20个《职业病防治法》宣传周，今年的活动主题是“一切为了劳动者健康”。

通知指出，鉴于近期新冠肺炎疫情防控形势复杂，今年宣传周活动采用线上活动为主、线上线下相结合的方式，原则上不举办大规模的线下活动，有条件的地方和企业可结合防疫要求，适当开展线下宣传活动。各地要紧密结合实际，围绕《职业病防治法》颁布实施20周年、贯彻实施《国家职业病防治规划（2021-2025年）》、推进职业健康保护行动等内容开展宣传活动。