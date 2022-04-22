坚持中西医并重护佑人民健康（无影灯）

日前发布的《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》，肯定了中医药救治新冠肺炎的有效性和安全性，鼓励世卫组织会员国在其卫生保健系统和监管框架内考虑使用中医药治疗新冠肺炎的可能性。

这份报告充分肯定了中医药抗击新冠肺炎疫情的贡献，体现了世卫组织对中医药等传统医学的高度重视，也表明未来中医药在抗击世纪疫情中仍大有可为。

中西医并重是我国新时代卫生与健康工作方针之一，也是我国医疗卫生事业的显著特征和独特优势。新冠肺炎疫情发生以来，我国坚持中西医结合、中西药并用，中医药全面、深度参与疫情防控救治，为保障人民健康作出了突出贡献。日前，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，强调“提高中西医结合水平”。

当前，全球新冠肺炎疫情仍处于大流行状态，新发传染病不断出现。有效应对多种健康挑战、更好满足人民群众健康需求，迫切需要加快推进中医药事业发展，更好发挥其在健康中国建设中的独特优势。百年变局和世纪疫情交织，中医药正处于重要历史机遇期。我们必须坚持中西医并重，传承精华、守正创新，实施中医药振兴发展重大工程，补短板、强弱项、扬优势、激活力，推进中医药和现代科学相结合，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。

坚持中西医并重，必须推动综合医院中西医协同发展。在综合医院推广“有机制、有团队、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式，将中医纳入多学科会诊体系，加强中西医协作和协同攻关，制定实施“宜中则中、宜西则西”的中西医结合诊疗方案。推动三级综合医院全部设置中医临床科室，设立中医门诊和中医病床。打造一批中西医协同“旗舰”医院、“旗舰”科室，开展重大疑难疾病、传染病、慢性病等中西医联合攻关。同时，提升相关医疗机构中医药服务水平。引导专科医院、传染病医院、妇幼保健机构规范建设中医临床科室、中药房，普遍开展中医药服务，创新中医药服务模式，加强相关领域中医优势专科建设。

坚持中西医并重，必须提升中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。加强中医药应急救治能力建设。依托高水平三级甲等中医医院，建设覆盖所有省份的国家中医疫病防治基地，依托基地组建中医疫病防治队伍，提升中医紧急医学救援能力。三级公立中医医院和中西医结合医院全部设置发热门诊，加强感染性疾病、急诊、重症、呼吸、检验等相关科室建设，提升服务能力。同时，加大国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才培养力度，形成人员充足、结构合理、动态调整的人才库，提高中医药公共卫生应急和重症救治能力。

坚持中西医并重，必须建设高素质中医药人才队伍。深化医教协同，进一步推动中医药教育改革与高质量发展。建立以中医药课程为主线、先中后西的中医药类专业课程体系，优化专业设置、课程设置和教材组织，增设中医疫病课程，增加经典课程内容，开展中医药经典能力等级考试。同时，完善落实西医学习中医制度。增加临床医学类专业中医药课程学时，将中医药课程列为本科临床医学类专业必修课和毕业实习内容，在临床类别医师资格考试中增加中医知识。加强中西医结合学科建设，培育一批中西医结合多学科交叉创新团队。

中医和西医，都是人类与疾病斗争的有力武器。二者各有所长，没有高低之分。中西医完全可以优势互补，携手共进。我们要坚定文化自信，以开放包容的心态促进传统医学和现代医学更好结合，坚持中西医并重，为全面推进健康中国建设、更好保障人民健康提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2022年04月22日 15 版）