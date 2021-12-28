抑郁症患者真的增多了

抑郁症大概是目前被谈论最多的精神科疾病。在越来越多的关注和讨论下，人们不禁会问：这个时代，患抑郁症的人是不是越来越多了？是抑郁症患者真的变多了，还是因为谈论得多，让其变成了一种流行病？

抑郁症的识别率、治疗率明显不足

北京大学第六医院临床心理科主治医师姜思思告诉中青报·中青网记者，世界卫生组织数据显示，2005年至2015年间，全球抑郁症确诊人数增加了18.4%，而同期世界人口增长只有12.7%，全球抑郁发病增长速度明显超过人口增长速度。根据中国卫生健康委员会数据显示，我国抑郁症患病率呈上升趋势，抑郁症12月患病率达到2.1%，终身患病率达3.4%。

姜思思补充道，令人揪心的是，相比于较高的患病率，抑郁症的识别率、治疗率明显不足，2021年《柳叶刀·精神病学》发表的最新数据显示，患抑郁症的受访者中，仅9.5%接受过精神心理相关服务，仅0.5%得到了充分治疗。

谁更容易得抑郁症？

姜思思介绍，抑郁患病率存在性别差异。具体而言，青少年早期发病的群体中，女性个体患病率比男性高1.5倍到3倍；在整个人群中，女性患病率也高于男性，大概是男性的两倍。

同大部分精神疾病一样，抑郁起病多在人生早期阶段，各种类型的抑郁症最早发病年龄都在14岁左右。18-29岁个体的患病率比60岁及以上个体高3倍。

很多人认为，只有内向悲观的人才会得抑郁症。实际情况如何呢？

姜思思说，相较于性格开朗的人，消极、内向、有神经质性格特点的人确实更容易患上抑郁；童年期经历过比较严重的负性事件也会增加成年后患抑郁症的风险；人生中遇到较大挫折等应激事件，可能成为抑郁的发病诱因。此外，抑郁还有一定的遗传风险。如果一个人的一级亲属中有人患病，那么他患抑郁症的风险大概是一般人的2-4倍。

姜思思强调，“有这些风险因素的人，相较于其他人群有更多患抑郁症的可能性，但这并不意味着性格开朗外向、童年幸福、生活顺遂、没有家族遗传因素的人就没有患抑郁症的可能。事实上，任何人都没有绝对的‘豁免权’，精神科医生自己患上抑郁症的案例也是真实存在的。”

姜思思告诉中青报·中青网记者，虽然抑郁症的发病人数在持续增多，与抑郁有关的话题也被越来越多的人讨论，但实际上，未经治疗的抑郁症患者在整个患者人群中的比例仍然非常高。“所以，当身边有人认为自己可能出现了情绪问题，相比于怀疑他在夸张，或无病呻吟，也许更应该关心一下他到底是怎么了。”姜思思说。

不同类型抑郁症的表现

姜思思指出，不同人群患抑郁症的表现并不相同，各有特点。例如儿童的心理问题多以躯体不适起病，例如肚子疼、头晕、胸闷。如果经检查躯体没有相关问题，家长可能要关心一下孩子最近的情绪状态、生活事件、学业压力等。

女性比男性患抑郁症的风险要高，孕期及产后又是女性一生中最容易患抑郁症的时期。姜思思解释说，女性刚刚生产后常都会有一个暂时的、生理性的情绪低落期，称为“产后忧郁”。这个时期可以表现为轻微的抑郁症状，如悲伤、哭泣、易激惹、焦虑、失眠、注意力下降等。40%-80%的女性在分娩后2-3日内会出现这些症状，通常几日达到高峰，两周内缓解。但如果产妇，尤其是产妇身边的人没有及时觉察其情绪，积极帮助调整，发展为产后持续两个星期以后仍然情绪低落，敏感，易发脾气，易哭泣，感到委屈，感到自己什么都不行，就一定要提起警惕，是不是出了产后抑郁的问题。尤其是产后的女性如果对孩子没有兴趣，看见孩子都感觉不到开心，不想照顾孩子，或者认为自己没有能力养好孩子，担心自己会伤害孩子，就更要引起警惕，很有可能是母亲的情绪出了问题，需要帮助。

如果抑郁了，应该怎么办？

姜思思提醒，如果怀疑自己有抑郁问题，一定要去正规的专科医院或综合医院就诊。如果诊断结果是轻度抑郁，可以先行自我心理调适，也可以选择接受专业的心理治疗，或者服药治疗。中重度抑郁通常具有一定的生物学基础，因此建议以药物治疗为基础，结合心理治疗。

使用药物治疗的患者通常会关心一个问题，就是当病情好转、症状消失后，是不是可以立即停药？答案是否定的。姜思思解释说，抑郁是一种慢性病，分为急性期和维持期，需要全病程的治疗。急性期服药是为了控制症状，恢复社会心理功能；病情好转后进入维持期继续服药，可以确保治疗得到巩固，防止病情复发。“基本上，每个患者都会经历急性期和维持期，全病程之后是否可以停药，需根据病情而定。”

治疗方式也可根据抑郁的致病因素进行选择。如果是环境因素引起的抑郁，比如经历了负性事件，或者人际关系不良引起的心理问题，可联合心理治疗；如果是有生物性基础的抑郁，比如有家族遗传史，或者抑郁程度比较严重（中重度），建议以药物治疗为基础。当患者症状特别严重时，电休克治疗也是一个很好的选择。

姜思思指出，抑郁症可以治疗，但也容易复发，因此在病情好转后也要积极关注自己的情绪，预防复发。如果患者本身思维模式比较消极，生活模式比较压抑，不太擅长表达情绪，不太善于处理人际关系问题，那么心理治疗对于预防复发就非常重要。“为了达到更好的防复发效果，尤其是希望最终停药的患者，建议药物治疗后期联合心理治疗，以促进真正康复。认知行为治疗、正念认知治疗都是防抑郁症复发的好选择。”

对于那些情绪不太好、可能有轻微抑郁、想要“靠自己调整”的朋友，姜思思给出以下建议：戒烟戒酒；保持健康规律的睡眠模式；保持健康、均衡的饮食；规律锻炼身体；积极社交，避免自我封闭；规律起居，让生活更有章法。这些原则也适用于已经看过医生，开始进行药物治疗的朋友，只是要再加上一条，遵医嘱服药。