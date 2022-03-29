婴幼儿照护费用纳入个税专项扣除（政策解读）

3月28日，国务院印发《关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知》。有3岁以下婴幼儿的纳税人，可以从今年1月1日起享受新的专项附加扣除。根据通知，纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。

北京国家会计学院教授李旭红认为，这是一项惠及千家万户的实实在在的福利，作为优化生育政策的配套支持措施之一，增加婴幼儿照护费用的税前扣除，有利于减轻纳税人抚养子女负担，体现了国家对人民群众生育养育的鼓励和照顾，有利于促进人口长期均衡发展。

“3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除政策实施，与此前的个人所得税改革形成了良好衔接。至此，从婴幼儿照护、子女教育、继续教育，到住房租金、住房贷款利息、大病医疗、赡养老人，这七项专项附加扣除政策基本上考虑了纳税人不同阶段的负担情况，实现了纳税人各阶段支出全覆盖。”北京大学经济学院教授刘怡说。

根据政策规定，在具体扣除方式上，父母可选择由一方按扣除标准的100%扣除，也可选择由双方分别按扣除标准的50%扣除。监护人不是父母的，也可按上述政策规定扣除。

“既允许父母双方均摊扣除，也允许父母中一人扣除，同时还允许指定的监护人扣除，体现了在个税制度设计中充分考虑家庭因素的理念。”李旭红认为，此项政策沿用了我国个税改革中的成功做法，采用定额扣除的方式，既能达到减税目的，又使纳税人更为便利地获得了减税红利，在具体扣除金额上也与子女教育专项附加扣除标准保持一致，基本合理。

财政部税政司、国家税务总局所得税司有关负责人表示，按照个人所得税法相关规定，专项附加扣除可以在申报当月扣除，也可以在以后月份发工资时补充扣除；平时发工资没有扣除的，或者没有任职受雇单位的，也可以在次年办理汇算清缴时补充扣除。

例如，纳税人的子女在2021年10月出生，自2022年1月1日起纳税人即符合专项附加扣除享受条件。纳税人4月份将婴幼儿信息提供给任职受雇单位，单位在发放4月份工资时即可为纳税人申报1至4月份累计4000元的专项附加扣除。

需要注意的是，当前正在进行的综合所得汇算清缴，汇总的是纳税人2021年的收入和扣除信息，3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除政策自2022年起实施，因此不能将婴幼儿照护专项附加扣除填报到当前进行的2021年度个税综合所得汇算清缴中。

据了解，3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除与其他六项专项附加扣除一样，实行“申报即可享受、资料留存备查”的服务管理模式。纳税人在申报享受时，可通过手机个人所得税APP填报，或向单位提供婴幼儿子女的姓名、证件类型及号码以及本人与配偶之间扣除分配比例等信息，无需向税务机关报送证明资料。纳税人需要将子女的出生医学证明等资料留存备查。

如果纳税人暂未取得婴幼儿的出生医学证明和居民身份证号，可选择“其他个人证件”，并在备注中如实填写相关情况，不影响纳税人享受扣除。后续纳税人取得婴幼儿的出生医学证明或者居民身份证号的，及时补充更新即可。如果婴幼儿名下是中国护照、外国护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等身份证件信息，也可以作为填报证件。

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 02 版）