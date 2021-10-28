我来看抑郁，你却说“快乐”也是病

抑郁症和双相情感障碍，好似一对“孪生兄弟”。作为一名首都医科大学附属北京安定医院的医生，在抑郁症门诊和病房摸爬滚打多年。我发现患者对于双相情感障碍，要么一知半解，要么有的人觉得自己就是这个病。还有的患者干脆不清楚这是啥病。今天就来跟大家好好聊聊这个看似“快乐”的疾病。

你认为的抑郁症是这样的

最近常有某明星名人罹患抑郁症的新闻，他们有的痛苦不堪，有的销声匿迹，有的甚至会轻生，引起了许多人重视。相应的，抑郁症的科普宣传也越来越多，大家逐渐了解并接受这个疾病，主动就诊的人也越来越多。

看到社会对这个群体多了许多关注关心，作为一名精神科医生，我感到由衷高兴，也更意识到科普工作的重要性。

但是，对于抑郁症的观察和诊断，还是有许多需要注意的地方。

通常来讲，患者以及家属能感受和观察的，多半是抑郁体验或者抑郁表现。有很多人会在网络，以及我们医院的相关App上进行自评量表打分。如果结果显示存在焦虑抑郁，很多朋友往往都会有些担心，主动就诊咨询。

然而您真的了解抑郁症吗？其实，抑郁还包括单相抑郁和双相抑郁。

情绪左右摇摆也是种抑郁

通俗地说，抑郁状态一般由两种常见疾病导致。我常通过一个不倒翁的故事来解释。

咱老百姓所讲的抑郁症，每次都是抑郁发作，有时一次，也可以多次。就好比这个不倒翁总是往一个方向倒，这是其中一种疾病——单相抑郁。

而另一种疾病就是双相情感障碍，这个病就好比不倒翁左右摇摆。一段时间往左，表现为抑郁。一段时间往右，表现为心情比正常好，话多，脑子反应比正常要快，计划多，特别自信，精力旺盛，睡得少反而不困。此外，这一时期人花钱会比平时多，学习效率、工作效率特别高，喜欢做一些平时不敢做的追求刺激的事情，这种状态被称为轻躁狂或躁狂。

值得注意的是，在这种状态下，几乎没有人会认为自己生病了。我工作10多年，没有见过一名患者在这种轻躁狂状态下来就诊的，一般都是在医生的询问下，患者对既往经历进行回忆，获得轻躁狂的信息。这种经历持续几天以上，就存在一定诊断价值。

单、双相抑郁治疗大不同

为什么我们要询问一个抑郁情绪的患者有没有过上述特别开心的时候呢？因为我们要进行鉴别，这种“一边倒”的不倒翁，和“两边倒”的不倒翁治疗是完全不一样的。

同样是抑郁，单相抑郁的抑郁，和双相情感障碍的抑郁，治疗原则截然不同，治错了甚至适得其反。那么，这两者到底有何区别呢？

单相抑郁的治疗 单相抑郁，也就是咱们通常所说的抑郁症，治疗以抗抑郁药物为主，心理治疗和物理治疗等为辅。

在权衡疗效、时间、经济等因素后，药物往往是最有效、性价比最高的治疗手段。

如果选择服用抗抑郁药物，格外需要注意的是，一定要遵从“个体化用药，足量足疗程”的原则。就是每个人应该按照自己的实际情况，服用足够疗程、足够剂量的药物，不能“缺斤少两”。抗抑郁药物种类很多，医生会根据患者的临床特点去选择，没有最好的药物，只有最适合的药物。

双相抑郁的治疗 双相抑郁和单相抑郁，治疗最大的区别在于：不会上来就用抗抑郁药物。双相情感障碍的核心是情绪不稳定，其临床表现复杂多变。可以肯定地说，没有两个双相患者的临床表现是完全一样的。而盲目地使用抗抑郁药物会导致双相患者的情绪变得更加不稳定，增加转躁的风险。

双相抑郁的治疗首选是：心境稳定剂或具有心境稳定作用的抗精神病药物。如果还没有疗效，我们才会选择使用抗抑郁药物。当然在抗抑郁药物的选择上也是有技巧的，不是所有的抗抑郁药物都适合双相情感障碍患者，这个就需要专业的精神科医生去帮助患者做选择。

由此可见，双相抑郁的治疗，本身就比单相抑郁更难、更复杂，所以当你感觉自己抑郁了，首先要关注自己是单相抑郁还是双相抑郁，因为，他们不一样！

文/王威（北京安定医院）