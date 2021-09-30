兴奋性突触后蛋白PSD-93 在抑郁症发病中具重要作用

记者从中国科学技术大学获悉，该校周江宁研究组采用基因操作小鼠，结合行为学、脑片膜片钳、化学遗传学和在体光纤记录等技术研究发现：位于下丘脑室旁核的兴奋性突触后蛋白PSD-93在抑郁症的发病中具有重要作用。相关成果近日在线发表于神经病理学知名期刊《Acta 神经病理学》。

抑郁症已成为影响人类生活的重大疾病之一，但其发病机制仍不清楚。而应激导致的抑郁症发病则是经典假说之一。根据应激假说，长期持续的高应激状态（如自然灾害、创伤后或长期处于高压的生活状态）导致的下丘脑—垂体—肾上腺轴的过度激活是抑郁症发病的关键机制。下丘脑是脑内情感调节神经网络的重要节点。位于下丘脑室旁核的促肾上腺皮质激素释放激素（CRH）是调节下丘脑—垂体—肾上腺轴的中枢驱动力。在脑内所有的神经元都接受兴奋性或抑制性突触调节，然而，CRH神经元参与抑郁症发病的突触调节机制仍不清楚。

科研人员首先确认了PSD-93与CRH存在共定位。接着采用病毒感染的方法操作CRH神经元中PSD-93的表达水平，结果发现：过表达PSD-93能够使小鼠出现抑郁样行为，而降低PSD-93的表达水平能够产生抗抑郁的效应。最重要的是，在抑郁患者死后的人脑样本中发现，PSD-93与下丘脑室旁核CRH共定位的细胞密度显著增加。

该研究揭示下丘脑室旁核PSD-93在抑郁症的发病中具有重要作用并探索了可能机制。这一发现促进了对抑郁症下丘脑兴奋性突触失调的神经基础的理解，为下丘脑—垂体—肾上腺轴在抑郁症中的突触调节提供了直接证据，并且推进了抑郁症发病中兴奋性突触假说、应激假说和炎症免疫假说的整合。（记者吴长锋）