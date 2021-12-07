你不是懒，只是患了抑郁症

“我终于鼓起勇气去医院，确诊得了抑郁症。”

在今年的脱口秀大会上，脱口秀演员Rock坦言自己患有抑郁症，并分享了抑郁的感受。他说：“抑郁给我带来的最大困扰是，它会让我失去行动力，有的时候就只能躺着，什么都不想做，看起来好像是我这个人很懒。但你知道，懒和抑郁是有区别的，懒人躺着的时候，脸上有笑容；而抑郁的人，脸上没有笑容。”

究竟是懒，还是病？

“没有兴趣，精力体力下降，都是抑郁症的核心症状。得病后人会缺乏动力，原本喜欢做的事也不爱做了。”北京大学第六医院临床心理科主治医师姜思思说，“患者说那是一种‘从心里冒出来的没意思、没劲儿’，严重的时候什么都不想做，‘刷牙洗脸都是忍着去做的’，没有经历过的人很难明白。这种什么都不想做的表现很像人们常说的‘懒’，所以很多患者及家属都会问，究竟是懒，还是病了？”

作为精神科医生，姜思思认为Rock关于“抑郁”与“懒”的区别的描述非常精准：“懒人在躺着的时候，内心是高兴的，因为懒着不动是得偿所愿。而抑郁的人，虽然躺着不动，内心却一点儿都不开心，常常上演‘我应该起来做事’和‘我确实一动都不想动’的斗争，甚至会在内心攻击自己‘懒’‘没用’。”

“懒作为一种特质，应该是从小到大都相对稳定的；而抑郁症作为一种病，则是一个人一段时间的状态。因此如果你本来很勤快，爱干活，在一段时间里‘变’懒了，‘变’得什么都不爱做了，要考虑是不是得病了。”姜思思说。

究竟是思想问题、文化现象，还是一种疾病？

“抑郁不是被夸大的现象，不是‘思想有问题’，更不是‘懒’。抑郁是真实存在的疾病，有着生物学基础和疾病实体。”姜思思说。

姜思思介绍，抑郁症作为一种疾病，其病因还在研究中。目前可以明确的是，抑郁症与遗传、环境因素、性格特质，以及大脑神经递质变化都有关联。需要指出的是，并不是所有人都有识别自己抑郁情绪的能力，很多人甚至抑郁了很长一段时间自己都没有觉察。这些人通常不太关心自己的情绪，也不了解自己的情绪变化，所以会一直觉得自己的情绪没有问题，直到出现睡眠质量变差，思维迟缓，行动力丧失，甚至出现自杀想法，在看过医生后，才发现自己的情绪出了问题。

因此，觉察自己的情绪，及时了解自己的身心状况，非常重要。姜思思认为，情绪是一个身体内部信号，反映的是身心系统正在发生的事情。比如当一个人感到害怕时，“害怕”这种情绪就是一个重要的内部信号，意味着一些可怕的事情可能正在发生。同样，抑郁也是一种信号，它意味着一个人目前的身心状态，某种生活模式，大脑里的神经递质，或者是与周围人的人际关系，需要调整。

是一过性的抑郁情绪，还是抑郁症？

如何区分抑郁情绪和抑郁症呢？姜思思说，首先，抑郁情绪是一种心情。而抑郁症则不只是心情低落，是以情绪低落为核心的一组综合征的总称。抑郁症的核心症状是心境低落，同时还伴随着思维障碍、意志活动减退、认知功能损害，以及一些躯体症状。

第二，抑郁情绪通常在人们遇到挫折、不顺心时产生，是人们遇到负性事件时产生的一种生理性的情绪表现，事情过去情绪就会恢复。然而，严重的抑郁情绪会持续存在，尤其是在没有特别诱因的情况下，那就有可能是“抑郁症”。如果一个人总是时不时地、没来由地出现抑郁情绪，即使程度不是很严重，也要敲响警钟，引起注意。

第三，抑郁情绪是短暂的，它像一阵风，来得快，去得也快，而抑郁症至少会持续两周以上。抑郁患者就像是被抑郁情绪捕获，如果不去寻求帮助，认真调整，持续低落的情绪不仅不会自行消失，甚至会愈发严重。

“对号入座”——抑郁症状的自我识别

姜思思指出，抑郁症包含一系列症状，很多表现都可能暗示抑郁症的存在。例如，心境低落是抑郁障碍的特征性症状，主要表现为显著而持久的情绪低落和悲观。轻度抑郁症患者表现为闷闷不乐，缺乏愉快感，兴趣缺失，做事没有干劲，患者常会诉说“心里有压抑感”或者“高兴不起来”；重度抑郁症患者可感到悲观绝望、度日如年，痛不欲生，患者常会诉说“活着没有意思”或者“生活没有乐趣”。

抑郁症患者还会变得悲观消极，表现为自我评价过低，认为凡事都对自己不利，自己是最不幸的人，不会有好事发生在自己身上。姜思思强调，自我评价过低是抑郁障碍最常见的表现之一，但是患者很难自我识别。

“当一个人抑郁的时候，会非常倾向于贬低自己，认为自己没有价值，甚至有些人会对自己有强烈的攻击。如果患者对这些过低的评价信以为真，就会更加低落，抑郁症患者很难从自己的思维沼泽里跳出来，所以必须寻求他人的帮助。”

严重的抑郁症患者还会出现精神病性症状，例如妄想或幻觉；一些患者会有自责和自罪观念，认为自己的存在给周围的人带来了麻烦，这种麻烦不可饶恕，认为自己对不起家人、朋友和同事，进而出现自杀观念；个别患者还会出现扩大性自杀行为——即出于对亲人的同情、怜悯或难舍亲情，将亲人杀死后再自杀——例如新闻里时有报道的产后抑郁的妈妈抱着孩子一起自杀的行为。

容易被忽略的抑郁症状：认知损害和躯体症状

抑郁症状的复杂性远不止于此。姜思思指出，抑郁症还会带来认知功能的损害，比如近事记忆力降低，负性记忆增强，注意力下降，反应时间延长，抽象思维能力下降，学习能力降低，语言流畅性下降，此外，眼手协调、空间知觉及思维灵活性等能力也会受到损害。

姜思思观察到，有一些患抑郁症的学生开始没有意识到自己心情的变化，或者将心情变化归结为叛逆，并未在意。他们常最先发现自己不如从前聪明，注意力不集中，记忆力变差，于是开始自责，责备自己不努力学习，容易走神，并且强迫自己使劲学习。由于没有得到应有的治疗，患者很痛苦，也走了很多弯路，有一些患者也因此学习成绩下降。姜思思提醒，记忆功能降低，注意力下降，抽象思维能力下降，都是抑郁症常出现的症状，如果出现这些症状，应考虑是否存在患抑郁症的可能。

在服用药物方面，很多人会有认知误区，认为“是药三分毒”，担心服用抗抑郁的药物会让大脑变笨，其实，影响大脑思维功能的是抑郁本身，而不是药物，通过服用药物往往可以使大脑的思维功能和认知功能得到改善。

此外，抑郁症经常以一系列具体的躯体症状为表现，例如睡眠障碍、食欲减退、体重下降、自主神经功能失调症状、乏力、疼痛（身体任何部位）、便秘、闭经、性欲减退、阳痿等。特别是儿童青少年和老年这两个群体，在抑郁起病时，常常是以躯体不适开始的。

姜思思说，临床发现，儿童青少年和老年这两个群体的很多抑郁症患者，发病情况非常相似，“比如孩子总是肚子不舒服，消化科检查不出问题，后来诊断出是患有抑郁；老年人体重突然下降，或是躯体疼痛，但各项检查都没有查出问题，最后发现是抑郁引起的躯体症状。”

姜思思介绍说，虽然人们对抑郁的讨论越来越多，但目前抑郁依然是被低估的一种疾病。很多人出现了问题，却没有就医，因此也没有得到应有的帮助。

“抑郁的自我识别非常重要。”姜思思强调说，“如果发现自己有以上列举的抑郁症状，尤其是同时具有多条症状，就应该在心里打一个问号，问问自己会不会是出现了抑郁的问题。”

她同时提醒，抑郁的自我识别，并不等同于抑郁的诊断，抑郁的诊断一定要去正规医院进行。“并不是所有来医院的人都会被诊断患上抑郁症，临床也会遇到患者经过评估，发现没有发展到抑郁症。这些患者也能通过评估更了解自己的情况，获得一些调整情绪的建议。”姜思思说。

而确诊患有抑郁症的人，应积极接受系统科学的治疗。“抑郁症是可以治疗的疾病，很多患者能从药物及心理治疗中获益，希望大家在发现自己可能有抑郁问题时，及时去正规医院寻求帮助。”姜思思说。（夏瑾）