张伯礼院士详解：为什么出现大量无症状感染者

细心的网友可能会发现，连续几天本土新冠病毒新增感染者中，无症状感染者多于确诊病例。尤其近三天来，无症状感染者居多。例如，3月25日新增数据为1280（确诊病例）+4320（无症状），3月26日新增数据为1217（确诊病例）+4333（无症状），3月27日新增数据为1219（确诊病例）+4996（无症状）。

为什么无症状感染者持续大量出现？无症状感染者是否有传染力？无症状感染者增多，是不是更难防控了？3月28日，科技日报记者就上述问题请教了中国工程院院士张伯礼。

“无症状感染者人数多、比例高是本轮疫情的明显特点。”张伯礼解释，这一特点不仅与病毒本身有关，也与及时筛查、尽早发现感染相关，更与疫苗接种密切相关。

无症状者居多因为这三点

首先与奥密克戎变异株自身特点有关。“新冠病毒变异株传染力增强，物极必反，其毒性也相对减弱。”张伯礼解释，病毒毒性减弱的临床表现就是临床症状会较轻一些，很多感染者感染后短时间没有表现出临床症状。

来自其他国家的奥密克戎毒株与德尔塔毒株的病死率分析结果显示，奥密克戎毒株流行期间的病死率下降，表明奥密克戎变异株的致病性不及其他毒株强。

“尽管如此，无症状者也不能掉以轻心。”张伯礼提醒：一是虽然无症状，但是仍然有传染性且隐匿性更强；另外今天是无症状，明天也许就有症状了。

“尤其对重点人群来说，例如老年人、患基础疾病的人群，还有体弱、肥胖及严重吸烟者，他们存在病情出现并急转直下的风险，需要格外关注。”张伯礼说，对一般无症状者重点在隔离观察，主张使用中成药早期干预，一是控制其不出现症状，尤其是不转为普通型；二是促其核酸早日转阴。

无症状者多，也与早期筛查、早发现有关系。

“疫情出现后各地均进行了大范围筛查，由于早发现，不少患者尚在感染初期，未出现感染症状。”张伯礼说。

随着我国各地早发现能力的加强，我国核酸检测的目标是达成在24小时内完成划定区域的核酸检测任务。核酸筛查的最新工作部署，使我国各地能够在更短的时间内尽早发现感染者，控制传染源。因此，与以往因发烧、干咳前往哨点医疗机构就诊被发现相比，很多感染者在发现时间上大大提前。

“另一个重要原因是我国居民已大规模进行了疫苗接种。”张伯礼解释，人群的机体免疫力普遍增强，因此表现为无症状者居多。

无症状感染者有传染力吗？怎么防？

“在本轮疫情初期，有的无症状感染者确诊后，出现过其周边密接者均显示核酸阳性的情况。”张伯礼分析吉林疫情时表示，无症状感染者易造成病毒的隐匿传播，被发现时已致较多人感染。

无症状感染者虽然无临床症状表现，但能够通过核酸检测出其体内带有病毒的核酸，具有一定的病毒载量，一样具有传染力。

国务院联防联控机制相关专家表示，从疫情防控的角度来说，无症状感染者的存在，使疫情的发现变得困难，而大量无症状感染者如不及时被发现会使疫情进一步扩散，又增加了及时控制疫情的难度。

对此，张伯礼表示，必须进行快速严格的流调溯源工作，关键是快，早发现、早隔离。

“本轮奥密克戎导致的疫情已经隐匿传播了一段时间，并且存在多元传染途径，因此流调工作艰巨复杂，需更加严格仔细，不仅要关注病例的密接、次密接、一般接触者，还要考虑病例前期是否存在传播链，尽可能找到无症状感染者。”张伯礼说，用最短时间找到全部无症状感染者，彻底阻断社区传播，才能尽快实现社会面清零。