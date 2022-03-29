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1分钟养生课

@吃牛油果减肥的你 这些高热量水果你知道吗？

人民网记者 乔业琼

2022年03月29日08:45 来源：人民网

随着天气转暖，许多新鲜水果陆续上市。因为富含营养元素，有些人会把吃水果当作减肥的捷径。不节食、不运动，整天只吃水果，就可以实现减肥？听上去很诱人，实际却很不科学。本期《1分钟养生课》邀请中国营养学会注册营养师吴佳，从不同水果所含的热量进行分析，为广大网友进行科普讲解。

“吃水果减肥特别不靠谱！”吴佳提醒广大网友，因为水果不但没有蛋白质，还可能热量超高。

那么，热量较高的水果有哪些呢？吴佳说，第一名是牛油果，牛油果的脂肪含量达到16%左右，100克牛油果的热量约为161千卡；第二名是榴莲，100克榴莲的热量约为147大卡，含糖量高达48.3%左右，基本一半都是糖；第三名是菠萝蜜，菠萝蜜的含糖量很高，达到25.7%左右，100克菠萝蜜的热量约为105千卡；第四名是香蕉，香蕉有糖又有淀粉，其碳水化合物含量为22%左右，100克香蕉的热量将近100千卡。

“此外，鲜枣、葡萄、桂圆、荔枝等水果的热量也很高。”吴佳说。

对于许多人都喜欢的椰子，吴佳说，椰子是一个比较特别的水果。椰子汁的热量并不高，每100克只有18千卡左右，碳水化合物的含量约为4.24克。但是，椰子肉的热量就很高了。

“现在烹调会用到椰子油，所以椰子肉的热量肯定不会低。”吴佳说，椰肉的脂肪含量特别高，100克椰子肉的脂肪含量约为33.5%，热量为354千卡左右，碳水化合物含量为15克左右。

最后，吴佳建议，喜欢吃这些高热量水果的朋友们，要注意适可而止。

往期视频：

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(责编：乔业琼、高雷)


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