牛奶喝错了无益甚至有害

牛奶是人们日常生活中喜爱的饮食之一，喝牛奶的好处如今已经越来越被大众所认识，牛奶中含有丰富的钙、维生素D等。但是您知道吗，牛奶虽好，如果喝错了，对健康反而无益，甚至有害！比如下面这几个问题，就需要一一向大家解释清楚。

牛奶不能搭药物

送服药物不建议用牛奶，最好用清水，牛奶含有蛋白质和钙，可能会影响药物发挥作用。除非药物说明书上注明：牛奶不影响该药物的吸收或可以用牛奶送服，否则在其他情况下，不要用牛奶送服药物。

牛奶不能搭钙片

如果将钙片与牛奶同时服用，就可能造成钙质的浪费，起到的作用不是1+1=2，甚至可能会造成“正正为负”的结果。

因为当钙质摄入量达到一定范围时，再增加钙的摄入就可能导致胃肠道对钙的吸收下降。而且钙制剂与牛奶混合后，可能导致牛奶中的大分子胶质发生变性，形成絮状沉淀，也会影响牛奶的感官性状。

牛奶搭咖啡，影响钙吸收吗？

牛奶中含有丰富的钙离子，而咖啡中含有的咖啡因和草酸会影响钙的吸收。据统计，长期大量饮用咖啡的人群，骨质疏松的概率相对要高一些，这种情况的出现，也与咖啡影响钙的吸收有关。

所以，喝咖啡首先要注意控制好量。一般成人每天喝2杯（每杯200毫升）是可以的。在控制好量的前提下，咖啡搭配牛奶一起喝虽然会丢失一点钙，不过多喝几口牛奶就可以了。

喝牛奶能养胃吗？

一些反流性食管炎患者常喝牛奶，觉得牛奶能养胃。反流的原因是胃里有一些带酸性物质，常常吐酸水，这种朋友喝牛奶可能会加重不适。因为牛奶可能会导致胃酸增多，加重食道反流现象。所以，患消化道溃疡或胃食管反流的朋友，不要喝太多的牛奶。

如果经医生确认，病情可以适量喝一点牛奶的话，可将牛奶少量、分次饮用，不要喝凉牛奶，或者建议可以将牛奶用来和面，制作面食。

牛奶能空腹喝吗？

一天中的任何时间段饮用牛奶，并无实质上的差别。不过，对有些朋友来说，空腹喝牛奶更容易因乳糖不耐受发生腹胀和腹泻。另外，晨起空腹只喝牛奶的话，牛奶在胃肠道通过时间会较快，从而导致吸收效率略有降低。一般来说，晨起空腹喝牛奶的时候，同餐要搭配一些主食和蔬菜，或者把牛奶放在两餐之间喝。

每天能喝多少牛奶？

有个别朋友听说牛奶营养好，就把牛奶当水喝。其实，喝奶也是适量有益、过犹不及。尤其是大量摄入全脂奶的话，也会摄入过多的饱和脂肪。

《中国居民膳食指南》推荐成人每日饮用相当于牛奶300克的奶制品。市面上正好300毫升包装的牛奶很少，所以这里有一个建议：对于一般成人而言，也可以喝一包250毫升的牛奶，再加100毫升的小罐酸奶。

对饮用一袋牛奶（250毫升）后就有腹胀和腹泻的人来说，则建议采用少量多餐的原则，将250毫升牛奶分2次饮用。（于康）