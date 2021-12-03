直播预告：推动医保创新药落地 促进医疗可及性

为进一步助力医疗、医保、医药“三医联动”改革，促进医保谈判药品落地，让参保患者及早获益，人民网·人民健康举办“‘三医联动’推动医疗体系高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

12月6日14：30，北京大学肿瘤医院医疗保险服务处处长冷家骅做客人民好医生客户端，给大家解读推动医保创新药落地，促进医疗可及性。为网友答疑解惑，欢迎届时收看。

专家介绍：

冷家骅，北京大学肿瘤医院医疗保险服务处处长；中国卫生经济学会医保专委会常委；北京抗癌协会大肠癌专委会常委。

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