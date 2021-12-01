奥密克戎来了 加快接种疫苗是王道

11月29日，旅客在南非开普敦国际机场办理值机手续。为防范新冠变异病毒奥密克戎毒株传播，多国近日对南非等非洲国家的航班和旅客实施入境限制，并升级防控措施

世界卫生组织11月29日说，新冠变异病毒奥密克戎毒株在全球范围造成感染病例激增的风险“非常高”，并可能给部分地区带来“严重后果”。

在科学家加紧研究奥密克戎毒株的同时，世卫组织呼吁各成员尽可能加快推进新冠疫苗接种。

世卫组织在当天发布的一份文件中说，奥密克戎毒株“刺突蛋白突变数量空前，其中部分突变可能影响疫情走向，令人担忧”。虽然这一变异株眼下存在“相当大的不确定性”，但初步证据显示，这一毒株发生的突变可能使其具有免疫逃逸能力，同时增强其传播能力。

这份文件说：“基于这些特征，新冠病例今后可能激增，进而可能产生严重后果，这取决于许多因素，包括病例激增可能出现的地点。”整体而言，它在全球范围内传播的风险被评估为“非常高”。

按美联社说法，这是世卫组织迄今关于奥密克戎毒株措辞最强烈的警告。

世卫组织总干事谭德塞说：“我们中许多人可能认为新冠疫情处理得差不多了。它跟我们还没完呢。”

南非11月9日首次从病例样本中检测到新冠病毒变异株B.1.1.529。短短2周内，这一变异株成为南非豪登省新冠感染病例的绝对优势变异株。11月26日，世卫组织将其命名为奥密克戎毒株。世卫组织迄今尚未收到关联这一毒株的死亡病例报告。全球也尚无这一变异株传播力、致病力、二次感染风险和免疫逃逸能力等方面的系统研究数据。

面对新变异株，世卫组织再次敦促194个成员加快推进新冠疫苗接种，特别是提高高风险人群接种率。

流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特说：“奥密克戎毒株的出现精确印证了科学家的预测，即病毒在不易获得疫苗的地区加快传播将加速其进化。”

据美联社报道，南非迄今报告的新增新冠感染病例多数为轻症，以二三十岁年轻人居多。不过，南非专家提醒，依据这些数据作出有关奥密克戎毒株的确切结论还为时过早。

关注

世卫大会特别会议聚焦大流行病新协议

世界卫生大会特别会议11月29日在瑞士日内瓦开幕。为期3天的会议将审议制定一项世卫组织防范和应对大流行病新协议的可行性，旨在更好地预防、评估、发现和应对未来可能出现的大流行病。

世卫大会通常于每年5月举行。由于新冠疫情，今年5月的世卫大会决定成立一个会员国工作组，在随后数月内审议了各独立小组、委员会等机构对疫情以来全球抗疫行动的调查和评估后，于本次特别会议上提交了制定大流行病新协议的可行性报告。就此进行审议，以便能尽早启动相关起草和谈判程序是本次特别会议唯一一项议程。

世卫组织总干事谭德塞在开幕致辞中说：“新冠疫情暴露并加剧了全球大流行病防范和应对架构的根本弱点——复杂而分散的治理、资金不足、缺乏系统和工具等。而（应对疫情的）自愿机制并没能解决这些挑战。我们能够解决这些问题的最佳方式是在各国之间达成一项具有法律约束力的协议。”

此次特别会议恰逢近期新冠变异病毒奥密克戎毒株受到关注，世卫组织26日将其列为“需要关注”的变异毒株。世卫组织称，目前还不清楚奥密克戎毒株与包括德尔塔毒株在内的其他“需要关注”变异毒株相比，是否更具传播性或会导致更严重的疾病。

影响

奥密克戎或冲击原油需求 俄罗斯：不必仓促调整产量

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克11月29日说，俄方认为主要产油国目前没有必要因新冠变异病毒奥密克戎毒株扩散而紧急调整原油生产策略。

诺瓦克的发言人说，俄方将与其他主要产油国深入讨论市场形势以及近期需要采取的措施。

为了有更多时间评估奥密克戎毒株对原油需求和价格的影响，石油输出国组织（欧佩克）和俄罗斯等非欧佩克产油国部长级联合监督委员会线上会议从本月30日推迟至12月2日举行，会议将讨论明年1月的原油生产计划。

受南非等国报告奥密克戎病例等利空消息影响，投资者对经济复苏前景感到担忧，国际油价26日大跌，纽约商品交易所原油期货价格和伦敦布伦特原油期货价格跌幅均超过10%。这是2020年4月以来，这两大基准油价出现的最大单日跌幅。

油价29日反弹，主要缘于投资者在26日暴跌后逢低买入，以及猜测产油国可能会因疫情恶化而暂停增产。

路透社援引分析人士的话报道，在原油储备逐渐释放和新的“封城”措施可能影响需求后，欧佩克与非欧佩克产油国可能将暂停增产。

本组文并图/新华社