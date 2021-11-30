国家卫健委：内蒙古呼伦贝尔疫情与既往本土疫情均无关联

人民网北京11月30日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制30日召开新闻发布会，介绍进一步做好新冠病毒疫苗接种有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，全球新冠肺炎新增确诊病例仍在增长，日新增确诊病例接近上一轮疫情高峰水平，加上奥密克戎变异毒株在有些国家和地区扩散，我国外防输入压力持续加大。

近期，内蒙古呼伦贝尔市发生本土聚集性疫情。截至11月29日24时，本次疫情累计报告感染者42例，波及2省3市。其中内蒙古呼伦贝尔市39例、内蒙古通辽市2例、黑龙江齐齐哈尔市1例。

国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢表示，病毒基因组测序结果显示，本次疫情与既往本土疫情均无关联，是一起新的境外输入源头引发的疫情。目前疫情在呼伦贝尔的满洲里市已出现小范围的家庭、居民小区和学校聚集性病例，当地疫情的社区传播风险较高，流出的风险人员排查工作正在进行中。

米锋表示，11月以来，我国新增本土确诊病例大部分集中在边境和口岸城市。要坚持“外防输入、内防反弹”的总策略毫不动摇，最大限度减少疫情对经济社会的影响。要加快老年人和3—17岁人群疫苗接种，推进重点人群加强免疫工作。

截至11月29日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗249981.3万剂次，完成全程接种的人数超过11亿，达到111050.6万人。