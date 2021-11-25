直播预告：关于核酸检测，这些你要知道

新冠肺炎核酸检测是通过实验室方法进行检测、筛查，发现新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，确保早发现、早报告、早隔离、早治疗，迅速切断病毒传播途径。

11月26日14:00，“人民好医生”客户端将邀请北京同仁医院检验科主任刘向祎进行视频直播，为您科普新冠核酸检测的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

刘向祎，博士生导师。检验科主任。北京市卫生系统高层次骨干人才。参与国家标准和行业标准制定16余项。CNAS评定委员会委员，CNAS医学实验室主任评审员，中华医学会检验分会临床生化学组委员，首都医科大学临床检验诊断学系副主委，中国分析测试协会标记分析委员会副主委，TC136委员，中国医院协会临床检验委员，北京中西医学会检验分会副主委和国家药监局审评中心专家，《中华医学杂志》《中华检验医学杂志》和《中华预防医学杂志》审稿专家。

擅长：生物标志物的筛选应用、实验室管理和方法标准化。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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