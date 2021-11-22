直播预告：肩颈酸痛、头晕手麻，怎样让颈椎老得慢一点？

颈椎病可引发颈部肌肉疲劳痉挛、头晕头痛、手脚麻木、走路脚踩棉花感等一系列症状。长期低头伏案工作、颈部过度运动、睡眠姿势不良、枕头高度不合适、坐位或站立姿势不当等都容易诱发颈椎病。

11月24日15:00至16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请北京中医药大学第三附属医院康复科主任秦丽娜做客直播间，为大家详细讲解颈椎病的预防和治疗方法，千万不要错过。

专家介绍：

秦丽娜，博士、主任医师、博士研究生导师、北京中医药大学第三附属医院康复科主任、国家二级心理咨询师、中级康复治疗师、国家一级营养师、北京市医疗事故鉴定专家。

中国中医药研究促进会针灸康复分会副会长、中国中医药研究促进会针灸康复分会神经变性疾病（脑病）专家委员会副主任委员、中国中医药研究促进会治未病与亚健康分会常务理事等。

擅长：中风、失眠、神经痛、颈椎病、腰痛、肥胖等疾病的治疗。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。