这些生活习惯 正偷走你身体里的钙

生活中我们一些不经意的习惯，正在影响着身体对钙质的吸收和利用。这些不良习惯，会在不知不觉中，让骨头加速变脆，增加患骨质疏松症的风险。今天，北京市疾控中心慢病所的专家，就来跟大家聊一聊，那些正在偷走身体里钙质的坏习惯。

它被称为“静悄悄”的疾病

有一种疾病，它“悄悄地”发生，并将骨骼视为“攻击”目标，这个疾病就是骨质疏松症。顾名思义，它是一种以骨量减少、骨组织微结构破坏，骨骼脆性增加和易发生骨折为特点的全身性疾病。

慢病所专家介绍，我们人体骨骼的质量在生命全程中并不是一成不变的。从出生到成年早期，骨骼都在不断地生长和强化，在20至30岁达到骨量高峰。整个生命期，骨骼都在不断地更新，以新骨取代旧骨，这样有助于保持骨骼的强健。但是对于骨质疏松的人群来说，越来越多的骨量发生流失而不是被替换，这就意味着骨骼逐渐变脆，更容易断裂。

一个很大的问题是：骨骼强度的变化常常在我们无法感知的时候就已经发生！在骨质疏松早期，往往没有明显的外在表现，容易被人忽视，这也是它被称为“悄悄的疾病”的原因。

既然这个疾病发生时没什么症状，那又为什么要担心呢？这是因为，骨质疏松会大大增加骨折的发生风险，甚至在轻微的跌倒、跳跃之后发生骨折。50岁以上人群中，约三分之一的女性和五分之一的男性可能发生骨质疏松性骨折。

骨质疏松性骨折最常发生在椎体、髋部和腕骨。椎体骨折会导致身高变矮、剧烈的背部疼痛甚至畸形。而髋部骨折常常需要手术治疗，恢复时间长，许多人无法完全恢复到骨折前的状态，生活自理能力降低，甚至导致死亡。

这些不良习惯 在给骨健康“埋雷”

北京疾控中心专家介绍，骨质疏松的预防应从儿童时期开始。培养营养丰富的饮食习惯，保证钙和蛋白质摄入，避免营养不良，每天还要有足量的身体活动时间，帮助儿童获得尽可能高的峰值骨量。到达成年期时的骨量越多，在老年时发生骨质疏松的可能性就越小。

以下不良习惯，会影响我们身体中钙质的吸收和利用，从而增加骨质疏松症的患病风险。

吸烟、过量饮酒 过量地吸烟和饮酒，会影响破坏胃肠黏膜、妨碍肠胃系统的正常工作，影响钙的吸收。 研究显示，吸烟会让髋部骨折的发生风险翻倍。过量饮酒也会增加骨折的风险。

挑食偏食、营养不良 日常饮食如缺乏钙、蛋白质的摄入，加之不爱吃新鲜蔬菜水果，将不利于骨骼健康。此外，大家平时爱喝的碳酸饮料，大多含有磷酸盐，其会降低钙、铁、锌、铜等多种微量元素的吸收利用率。

不爱晒太阳、维生素D摄入不足 维生素D对于钙的吸收和利用具有促进作用。对于成年人来说，如果身体缺乏维生素D，人体容易出现骨质疏松的情况。低维生素D水平的情况很常见，尤其是不常去户外活动的老年人。

缺乏运动 不爱运动的人会更容易发生髋部骨折。我们的骨骼需要力的刺激，如果久坐不动，血液中的钙质就不会进入骨骼。缺乏身体活动会导致骨骼中的钙质的流失。

减肥过度 低体重指数 国内外多项研究发现，体重指数（BMI）与骨密度正相关，与骨质疏松发生率呈负相关关系，是骨密度的保护性因素。

体重指数较高的成年男性与女性，骨骼承受机械负荷增大，从而改善了骨的微细结构，使机械负荷性细胞刺激因子的作用增强，刺激骨形成，抑制骨丢失，促进骨的矿化，增加骨密度和骨骼强度。

体重指数（kg/m2）=体重（kg）/身高2（m2）。如果小于18.5就属于体重过低，这也是一个重要的危险因素。

快来做测试 你离骨松有多远

我们可以通过以下10个问题来快速判断一下您的骨质疏松风险。对于每一个问题，如果符合您的情况，请回答“是”。

1.您是否曾经因为轻微的碰撞或者跌倒就会伤到自己的骨骼？

2.您连续3个月以上服用激素类药品吗？

3.您的身高是否比年轻时降低了三厘米？

4.您经常过度饮酒吗？（每天饮酒2次，或一周中只有1至2天不饮酒）

5.您每天吸烟超过20支吗？

6.您经常腹泻吗？（由于腹腔疾病或者肠炎而引起）

7.父母有没有轻微碰撞或跌倒就会发生髋部骨折的情况？

8.女士回答：您是否在45岁之前就绝经了？

9.女士回答：您是否曾经有过连续12个月以上没有月经（除了怀孕期间）？

10.男士回答：您是否患有阳痿或者缺乏性欲这些症状？

如果有任何一项问题的回答为“是”，则可认为是骨质疏松的高危人群，建议您到骨质疏松专科门诊对您的骨骼健康进行检查和评估，早诊断、早预防、早治疗。

文/本报记者 李洁