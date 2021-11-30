直播预告：将抑郁症筛查纳入学生健康体检，意味着什么？

近日，教育部对《关于进一步落实青少年抑郁症防治措施的提案》进行了答复，明确提出，将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容，建立学生心理健康档案，评估学生心理健康状况，对测评结果异常的学生要给予重点关注。

11月30日16:00，首都医科大学附属北京安定医院教授、主任医师、儿童精神医学首席专家郑毅将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，为广大网友进行政策权威解读，欢迎届时收看。

专家简介

郑毅，主任医师、教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，中国优秀精神科医师，国际儿童青少年精神医学突出贡献奖获得者，首都医科大学附属北京安定医院儿童精神医学，首席专家，优生科学协会妇女儿童心理健康分会 主席，生命关怀协会精神医学专业委员会主任委员，中华医学会精神科分会委员及儿童精神医学组副主委，中国儿童心理卫生专业委员会副主委，西部双相障碍专委会主委，中残联精协副主席。

擅长：各种精神疾病的诊断和治疗，特别是对儿童青少年精神障碍有特殊研究。

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