心疼吃播几秒钟 警惕这个“烫嘴”的癌

随着吃播短视频的盛行，各路大V狼吞虎咽、大快朵颐。刚出锅的面条、烤得滋滋作响的肉串、翻滚的火锅中取食，在主播烫得龇牙咧嘴的喘息中，体会美食的诱惑。但作为肿瘤专业的医生，内心却升起了无限的心疼和担忧！

因为，食道癌是我国高发的恶性肿瘤之一，并且与不良的进食习惯息息相关。今天，就带领大家“扫盲”食道癌，告诉您究竟“吃错了什么？”

早期食道癌常被“上火”顶包

食道癌都有哪些表现？早期的食道癌症状并不典型，容易被忽略。可能会反复出现吞咽食物时有异物感或哽咽感，或胸骨后疼痛，有些患者会误以为是“上火”或咽炎。到了晚期，最典型的症状是，吞咽困难进行性加重。比如最初表现为吃馒头、米饭等食物感觉发噎，逐渐发展为喝粥、喝汤也会费力并且会出现明显消瘦。

当肿瘤转移时，可能出现声音嘶哑、锁骨上淋巴结肿大或呼吸困难等。如患者出现胸痛、咳嗽、发热，需要立即医疗，警惕食管穿孔的危险。

你的这些癖好 助长癌的气焰

生活中，我们的不良饮食习惯会给食道癌可乘之机。看看以下五大危险因素，您中招没？

喜食烫食，进食过快 食物超过65℃，就会烫伤食管黏膜，长期反复的刺激，会导致慢性炎症，种下癌症的“恶果”。同样，狼吞虎咽的结果是食物没有完全咀嚼消化，就被吞入食管，颗粒粗糙的饭菜容易损伤食管黏膜上皮。此外，饮用“烫茶”也是食道癌独立危险因素！长期的损伤—炎症—修复—再损伤，久而久之，增加食道癌风险。试想，博主们一段段“美食之旅”或“大胃王挑战”，付出了怎样心痛的健康代价！又带跑偏了多少年轻的“美食追随者”。

喜食腌制及进食变质食物 酸菜、泡菜等腌制食品中含有大量亚硝酸盐，与人的胃部结合，产生亚硝胺，是我国食道癌高发地区的主要致癌高危因素。此外，进食变质的食物或剩饭，如发霉的水果、面包等，含有大量霉菌，也有直接的致癌作用。对于钟爱泡菜、酸菜的青年朋友们和不舍得隔夜菜饭的老年朋友们，奉劝大家健康为先哦。

吸烟成瘾、嗜酒如命 吸烟和重度饮酒是引起食道癌的重要因素。有研究显示：对于食道鳞癌，吸烟者的发生率增加3至8倍，而饮酒者增加7至50倍。无论是“轰趴标配”的小酒加烧烤，还是生意场上的烟酒应酬。

切记，任何以牺牲健康为代价的友谊和合作，都是不值得的！这在医生的工作中，看到太多悔不当初的患者朋友。

有食道癌家族史 我国食道癌高发地区存在明显的家族聚集现象，可能与患者具有共同的遗传背景有关，也可能因共同暴露的环境因素所致。家系影响不可怕，积极面对是关键。

其他 摄入水果蔬菜过少、牙齿缺失、室内空气污染等也是食道癌的高危因素。

这些目标人群 最好做食道癌筛查

我们推荐40岁为食道癌筛查起始年龄，合并下列任一危险因素者为筛查目标人群：

1.出生或长期居住于食道癌高发地区，高发区主要集中在太行山附近。

2.一级亲属有食道癌病史。

3.既往患有食道癌前疾病或癌前病变。

4.既往患有头颈部肿瘤（口腔癌、鼻咽癌和下咽癌）等病史。

5.合并其他食道癌高危因素，包括热烫饮食、饮酒（≥15g/d）、吸烟、进食过快、室内空气污染、牙齿缺失等。

防大于治 把好入口这道关

食道癌要如何预防呢？其实也不难，先把好“入口”这道关。

进食温度适宜，不要进食过快。

不要吃发霉变质食物，少吃腌制食物。

多吃水果、蔬菜，少吃辛辣、刺激的食物。

戒烟、戒酒。

处于食道癌高发区和有食道癌家族史的人群更应该重视，避免接触诱发因素，且应定期体检。

文/段凌 于丹 （北京朝阳医院）