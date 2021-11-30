寒潮来袭 这几招专治手脚冰凉

这周，北京将再次遭到雨雪、大风、降温的袭击。怕冷的人，在这样的天气里，难免会感到手足冰凉，周身寒冷。其实，造成冬季手脚冰凉的原因很多，比如寒气伤阳、素体阳虚、气血亏虚等等，在日常调理时应辨明原因，才能辨证施治。

《黄帝内经》中提出“四支（肢）者，诸阳之本也。阳盛则四支实，实则能登高也。”诸阳之本的“本”指的是标志的意思，也就是说，四肢是阳气虚实的标志！阳气盛则四肢实，也就是手脚温暖有力；如果是阳气虚了，就会“畏寒怕冷，四肢不温”。手脚冰凉的原因主要有以下几点：

女性经期、生育引起激素变化

这种变化会造成皮下血管收缩和血流量减少；工作压力过大、心神不安等植物神经功能紊乱等均可造成手脚冰凉。

人体缺铁，血红素不足

这会影响血液的携氧能力，组织能量代谢发生障碍，产生的热量不足，也会出现畏寒的情况。

各种心脏疾患导致心功能减退

这会影响血液的运行传输，身体末梢部位血液供应减少，易导致手脚冰凉。

某些血管疾病

如雷诺病、动脉炎等均可影响人体末梢血液供应，可能造成手脚冰凉。

甲状腺功能低下

甲状腺功能低下会导致皮肤血液循环减慢，产能不足也会引起手脚冰凉。

减肥过度

食物摄入不足引起的血压、血糖过低，也可引起手脚冰凉。

寒潮来袭我们怎么才能让自己暖起来呢？

穿衣、饮食注意保暖

天气寒冷多穿衣物，注重保暖，尤其要注意做好腿部的保暖。可以适当食用牛羊肉、生姜、桂圆、坚果等温性食品，这类食物具有温补阳气的作用，可提高身体的御寒能力。

让自己动起来

阳气不达四肢导致的手脚冰冷，应当加强肢体运动，让身体动起来，有利于加快新陈代谢，改善血液循环，尤其适用于久坐或久立引起的手足寒冷。简单的导引功法例如八段锦、太极拳、站桩等都有助于加快体内热量的释放与平衡。

药食调理

枸杞老姜茶，具体做法：一块老姜、50克枸杞、50克红糖、500克水，所有材料放入锅内中火煮约15分钟即可。红糖性温、味甘、入脾，具有益气补血、健脾暖胃、活血化瘀的作用。枸杞味甘、性平，入肝、肾，具有补益肝肾的功效。老姜（姜母），味道辛辣，可以补血活络，温中散寒。

艾灸保健

艾灸取穴：背部的大椎、命门、肾俞，胸腹部的膻中、中脘、神阙（肚脐）、关元，小腿上的足三里、三阴交，足部的太溪、涌泉等。可以每天选取2-3个穴位，轮流灸，每次每穴10-15分钟左右。

保暖泡脚、熏蒸

泡脚可以使全身血液循环通畅，如果在泡脚的同时再配合揉搓足底涌泉穴，效果会更好。但每次泡脚时间不宜过长，应控制在15-20分钟之间。熏蒸能够疏通经络，可改善人体新陈代谢，促进血液循环，帮助改善阳虚症状。

冬季养生贵在坚持，从细节着手，希望大家可以持之以恒，拥有一个健康的体魄，度过一个温暖的冬天。

文/李承家 （北京康复医院）