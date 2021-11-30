多国升级防控措施！奥密克戎为何“需要关注”？

英国、德国、意大利、俄罗斯、澳大利亚近日陆续报告感染新冠变异病毒奥密克戎毒株的确诊病例。为防范该变异病毒传播，多国紧急取消航班、限制旅客入境、升级防控措施。

从28日4时起，英国旅行“红色名单”包括10个非洲国家，从这些国家入境英国的人员将被要求在指定酒店隔离。

11月25日，人们在英国伦敦佩戴口罩出行。新华社记者 李颖 摄

德国疾控机构罗伯特 科赫研究所日前宣布，德国政府将博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、津巴布韦和南非列为最新病毒变异区，并授权各地卫生部门可隔离并检测上述国家入境者。

意卫生部于26日发布旅行禁令，过去14天去过南非、莱索托、莫桑比克、津巴布韦等8个非洲国家的旅客禁止入境。

澳大利亚政府已暂停来自9个非洲国家的航班。

11月25日，在德国法兰克福，人们在一处新冠疫苗中心外排队等待接种疫苗。 新华社记者 逯阳 摄

哥伦比亚将现行的全国卫生紧急状态延长至明年2月28日。抵达哥伦比亚的旅客如在过往15天内有非洲旅行史，入境时应如实向哥有关部门报告并接受隔离及病毒检测。

以色列从29日零时起关闭唯一的国际机场——本 古里安机场两周，在此期间禁止外国人入境以色列，从国外返回的以色列人必须隔离。以色列国家安全总局将通过手机追踪奥密克戎毒株感染者。

对于近日在一些国家出现的新冠变异病毒奥密克戎毒株，世界卫生组织日前紧急召开专门评估会议，将其列为“需要关注”的变异毒株，要求各国加强监测与测序工作。

11月28日，在加拿大安大略省多伦多皮尔逊国际机场，戴口罩的入境旅客前往新冠病毒检测站。 据加拿大安大略省政府28日消息，渥太华发现2例感染新冠变异病毒奥密克戎毒株的确诊病例。 新华社发（邹峥摄）

为什么奥密克戎毒株“需要关注”？

包括新冠病毒在内的所有病毒，都可能在自我复制过程中犯点“错误”，也就是人们常说的变异。大多数变异并不会使病毒“性情大变”，但也有一些变异会使病毒发生值得关注的性状改变。据英国帝国理工学院病毒学专家托马斯 皮科克介绍，奥密克戎毒株发生了很多变异，仅在其表面刺突蛋白上的变异就有32处，而新冠病毒正是通过刺突蛋白与人类细胞受体结合感染人体的。这种新毒株“似乎在所有已识别的抗原位点都有突变”，这或许会影响多数抗体对刺突蛋白的识别。 英国沃里克大学病毒学家劳伦斯 扬认为，新毒株不仅首次将其他毒株中的一些变异集于一身，还有新的变异。

11月28日，在科威特费尔瓦尼耶省的科威特国际机场出发大厅，一名旅客办理完登记手续准备登机。科威特政府27日宣布，将暂停与南非等9个非洲国家的商业直航航班，以防范南非等国近日报告的新冠病毒新型变异毒株输入。新华社发（阿萨德摄）

那么，此次病毒突变又意味着什么呢？

据世卫组织的介绍，这一新毒株9日在南非被首次确认，24日首次报告给世卫组织。从流行病学上看，最近几周南非的新冠病毒感染率急剧上升，与检测到奥密克戎毒株的情况吻合。

初步证据显示，奥密克戎毒株被检测出的速度比以往造成感染激增的其他变异毒株都快，表明这一最新变异毒株可能具有生长优势。另外，与此前其他“需要关注”的变异毒株相比，奥密克戎毒株可能会增加人们二次感染新冠的风险。

不过，目前研究人员尚不清楚奥密克戎毒株的凶险程度。

11月28日，人们在以色列本·古里安国际机场出发大厅等待。以色列国家安全总局将通过手机追踪奥密克戎毒株感染者。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

面对奥密克戎毒株，现有的诊疗方法和疫苗会失效吗？

据世卫组织介绍，当前常用的聚合酶链式反应检测（核酸检测）仍可用于标记奥密克戎毒株。

在疫苗有效性方面，帝国理工学院传染病学专家尼尔 弗格森表示，目前还没有对奥密克戎毒株可能弱化疫苗效力的可靠评估，因此现在评估其风险为时过早。

流行病防范创新联盟首席执行官理查德 哈切特指出，新毒株的出现使开发更有效的新冠疫苗变得更为迫切，此外还需继续在全球范围内扩大疫苗接种以减少病毒传播。

一些专家表示，虽然尚不清楚奥密克戎毒株会对公共健康构成多大威胁，但不采取行动的潜在后果可能很严重。与德尔塔毒株不同，奥密克戎毒株刚刚出现就受到全球广泛关注，这或许有助人们更早地采取措施，遏制疫情蔓延。