直播预告：防控慢阻肺 让呼吸更顺畅

每年11月的第三个周三是世界慢阻肺日。今年世界慢阻肺日的主题是：健康呼吸，无与伦比。

11月17日15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请中国中医科学院西苑医院肺病科副主任樊茂蓉做客直播间，为大家详细科普慢阻肺疾病的防控知识，千万不要错过。

专家介绍：

樊茂蓉，医学博士，主任医师，博士研究生导师，中国中医科学院西苑医院肺病科副主任，全国中医临床特色技术传承骨干人才，海淀区医学会第四届医疗卫生专业技术鉴定库入库专家。《中国医药科学》杂志编委，《健康中国行动计划（2019-2030年）》科普时报社/中国科普网、北京医师协会联合开展健康科普行动科普专家。

中国研究型医院学会中西医结合呼吸专业委员会秘书长兼常委，中华中医药学会肺系病分会青年委员会，副主任委员；中国医师协会中西医结合分会呼吸病专业委员会，常委。国家自然基金、北京市自然基金、首都科委课题等评审专家。

擅长：间质性肺病、支气管哮喘（咳嗽变异性哮喘）、慢性阻塞性肺病、慢性咳嗽、睡眠呼吸暂停综合征、支气管扩张、难治性肺炎及各种免疫系统疾病所致呼吸系统疾病及其他疑难杂症等。

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