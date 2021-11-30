新冠病毒为什么不断变异？核酸检测可以检出奥密克戎变异株吗？最新解答来了

人民网北京11月30日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制30日召开新闻发布会，介绍进一步做好新冠病毒疫苗接种有关情况，并答记者问。

针对新冠病毒奥密克戎变异株，中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波表示，奥密克戎变异株突变位点主要集中在新冠病毒刺突蛋白上，中国主流的核酸检测试剂引物和探针靶标是在ORF1ab基因和N基因，这两个靶标区域是比较稳定的。“因此中国主流的核酸检测试剂敏感性和特异性没有变化，可以应对奥密克戎变异株的输入。”

中国医学科学院病原生物学研究所研究员钱朝晖表示，根据南非最近报道的流调数据来看，奥密克戎变异株的传播速率确实非常快，但奥密克戎是否会超越德尔塔成为新的主要流行株，基于目前的数据还难以判断，但值得高度关注。

许文波介绍，截至11月30日，南非、博茨瓦纳、以色列、比利时、意大利、英国、澳大利亚、奥地利、加拿大、捷克、荷兰、西班牙、德国和中国香港等，已监测到该变异株的流行或输入。我国其他省市尚未发现该变异株的输入。

新冠病毒为什么不断变异？

为什么会不断出现新冠病毒的变异株？钱朝晖表示，新冠病毒是一个RNA病毒，而RNA病毒在病毒复制过程中普遍具有较高的突变频率。即使冠状病毒具有一定的纠错功能，病毒的突变频率也大约有百万分之三左右，换个说法就是，每次病毒复制产生的新病毒中，每10个病毒中就可能会有一个病毒出现突变。因此，新突变株的出现对于新冠病毒来说是一个正常现象。

2021年11月9日，南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒B.1.1.529变异株。短短2周时间，该变异株即成为南非豪登省新冠感染病例的绝对优势变异株，增长迅猛。11月26日，WHO将其定义为第五种“关切变异株”（variant of concern, VOC），取名希腊字母Ο（奥密克戎）变异株。

奥密克戎变异株的传播性如何？

奥密克戎变异株对全球病毒的传播和流行会有什么样的影响？许文波表示，奥密克戎变异株具有前4个关切变异株的一些重要氨基酸突变位点（包括细胞受体亲和力、病毒复制能力和免疫逃逸能力增强的位点），并且南非地区奥密克戎变异株感染病例数激增以及对德尔塔变异株的部分取代，提示其潜在传播力明显增强。但这还需要未来数周对该毒株的传播范围，疫苗突破病例比例，流行病学和病毒学综合研究数据来研判。

钱朝晖介绍，截至到今天，全球流感共享数据库（GISAID）公布的奥密克戎序列大约有182条，每条基因组含有的突变数量大约为44个到61个之间，其中在病毒刺突蛋白上有30多个突变。而刺突蛋白是负责病毒入侵的蛋白，它跟病毒受体ACE2结合，然后介导病毒入侵细胞。而在奥密克戎变异株刺突蛋白的30多个突变中，有多个突变位于跟ACE2结合的界面上。已有研究表明，有些位点的突变有可能会增强刺突蛋白跟ACE2的结合，进一步促进病毒的感染和传播。

“需要强调的是，这些只是基于前期发表的相关科研论文进行一个可能的科学推测，但究竟奥密克戎上的这些突变是否会增强刺突蛋白跟ACE2的结合，仍需要进一步通过实验来验证。另外，除了S蛋白外，奥密克戎在病毒的其它蛋白也存在一些突变，比如病毒复制相关的蛋白以及病毒的核衣壳蛋白上的突变。已有相关研究表明核衣壳蛋白上的两个突变有可能会增强病毒的复制能力。”钱朝晖说。

奥密克戎变异株对抗新冠病毒药物的有效性是否有影响？

另外，当前有很多国家都在研发抗新冠病毒的药物，奥密克戎变异株对这些药物的有效性是否有一些影响？

钱朝晖表示，现有新冠病毒的抗病毒治疗药物主要包括中和抗体药物和小分子药物。中和抗体药物主要是通过阻断刺突蛋白跟其受体ACE2的结合或者阻断刺突蛋白的构象变化来抑制病毒的入侵，而奥密克戎突变株在病毒刺突蛋白上存在大量突变。基于已发表的文献和新冠S蛋白和不同中和抗体的结构，其中的一些突变可能会对相当一部分中和抗体药物的治疗效果带来影响，但具体到某个抗体的影响程度，还需要通过实验进行验证。现有小分子药物的主要靶标是病毒复制酶和蛋白酶，而相关药物结合靶标蛋白的关键位点在奥密克戎上并没有发生突变，因而对这些小分子药物的影响可能不大，但考虑到病毒复制酶和蛋白酶仍然存在突变，药物是否受到影响，仍需要进一步研究和确认。