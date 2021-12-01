直播预告：谈“艾”不用色变 专家教你正确认识它

2021年12月1日是第34个“世界艾滋病日”，今年“世界艾滋病日”的主题为：“生命至上 终结艾滋 健康平等”。一谈到艾滋病，人们往往会因为不了解而害怕。其实，艾滋病是可防可治的。那么，哪些行为会有感染艾滋病的风险? 艾滋病的治疗手段都包括哪些呢？

12月1日13:30，首都医科大学附属北京佑安医院感染中心性病艾滋病门诊主任医师李在村将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享艾滋病相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

李在村，主任医师、硕士研究生导师，首都医科大学附属北京佑安医院感染中心性病艾滋病门诊主任医师，首都医科大学传染病学系副教授。中华医学会热带病与寄生虫病学分会艾滋病学组委员，中国性病艾滋病防治协会预防母婴传播专业委员会常务委员，中国性病艾滋病防治协会关怀与治疗工作委员会委员，北京市艾滋病抗病毒治疗专家组成员。

擅长：艾滋病诊断与治疗。

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