科普：奥密克戎毒株为何“需要关注”

对于近日在一些国家出现的新冠变异病毒奥密克戎毒株，世界卫生组织26日紧急召开专门评估会议，将其列为“需要关注”的变异毒株，要求各国加强监测与测序工作。

奥密克戎毒株为何“需要关注”？此次病毒突变的意义何在？现有防疫工具是否还有效？

变异值得关注

包括新冠病毒在内的所有病毒，都可能在自我复制过程中犯点“错误”，也就是人们常说的变异。大多数变异并不会使病毒“性情大变”，但也有一些变异会使病毒发生值得关注的性状改变。

英国帝国理工学院病毒学专家托马斯·皮科克介绍，11月新发现的奥密克戎毒株发生了很多变异，仅在其表面刺突蛋白上的变异就有32处，而新冠病毒正是通过刺突蛋白与人类细胞受体结合感染人体的。这种新毒株“似乎在所有已识别的抗原位点都有突变”，这或许会影响多数抗体对刺突蛋白的识别。

英国沃里克大学病毒学家劳伦斯·扬说，新毒株不仅首次将其他毒株中的一些变异集于一身，还有新的变异。

世界卫生组织26日紧急召开专门评估会议，认为奥密克戎毒株的一些突变“令人担忧”，并将其列为“需要关注”的变异毒株，要求各国加强监测与测序工作。

突变意义仍未知

世卫组织26日介绍，这一新毒株9日在南非被首次确认，24日首次报告给世卫组织。从流行病学上看，最近几周南非的新冠病毒感染率急剧上升，与检测到奥密克戎毒株的情况吻合。

初步证据显示，奥密克戎毒株被检测出的速度比以往造成感染激增的其他变异毒株都快，表明这一最新变异毒株可能具有生长优势。另外，与此前其他“需要关注”的变异毒株相比，奥密克戎毒株可能会增加人们二次感染新冠的风险。

不过，目前研究人员尚不清楚奥密克戎毒株的凶险程度。同样属于“需要关注”变异毒株的贝塔毒株在刚出现时也曾让科研人员惊讶，但最终被证明没有那么凶险，并逐渐被德尔塔毒株所取代。

英国剑桥大学领导新冠病毒基因测序项目的莎伦·皮科克说，现有数据显示，新毒株携有可能导致传染性增强的突变，但许多突变的意义仍未知。

帝国理工学院实验医学教授彼得·奥彭肖指出，虽然奥密克戎毒株可能传播更快，但南非近日感染人数激增也可能与密集监测有关，新毒株会否在南非取代德尔塔毒株成为主要流行毒株还很难说。

防疫工具仍有效

奥密克戎毒株会使现有诊疗方法和疫苗失效吗？据世卫组织介绍，当前常用的聚合酶链式反应检测（核酸检测）仍可用于标记奥密克戎毒株。

在疫苗有效性方面，帝国理工学院传染病学专家尼尔·弗格森表示，目前还没有对奥密克戎毒株可能弱化疫苗效力的可靠评估，因此现在评估其风险为时过早。奥彭肖认为，面对新毒株，目前的疫苗“极不可能”完全不起作用，但仍需要更多数据来确定疫苗的保护效力。

流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特指出，新毒株的出现使开发更有效的新冠疫苗变得更为迫切，此外还需继续在全球范围内扩大疫苗接种以减少病毒传播。

一些专家表示，虽然尚不清楚奥密克戎毒株会对公共健康构成多大威胁，但不采取行动的潜在后果可能很严重。与德尔塔毒株不同，奥密克戎毒株刚刚出现就受到全球广泛关注，这或许有助人们更早地采取措施，遏制疫情蔓延。