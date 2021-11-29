多国发现奥密克戎毒株 升级新冠防控措施

新华社北京11月28日电 综合新华社驻外记者报道：英国、德国、意大利、俄罗斯、澳大利亚27日和28日陆续报告感染新冠变异病毒奥密克戎毒株的确诊病例。为防范该变异病毒传播，多国紧急取消航班、限制旅客入境、升级防控措施。

英国卫生大臣赛义德·贾维德27日宣布，两位确诊患者现在正与家人一起自我隔离并接受进一步检测，这两例病例是“有联系的”，这种联系可以追溯到南部非洲国家。从28日4时起，英国旅行“红色名单”包括10个非洲国家，从这些国家入境英国的人员将被要求在指定酒店隔离。

英国首相约翰逊27日宣布采取针对性措施，包括所有入境旅客须在入境第二天接受核酸检测，并自我隔离直到得到阴性检测结果；所有奥密克戎毒株感染病例的密切接触者自我隔离10天；进入商店等室内公共场所及搭乘公共交通工具时必须戴口罩；推动疫苗加强针接种等。

德国巴伐利亚州卫生部门27日发布公报说，两位感染奥密克戎毒株的患者于24日抵达慕尼黑机场，25日起被隔离。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所日前宣布，德国政府将博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、津巴布韦和南非列为最新病毒变异区，并授权各地卫生部门可隔离并检测上述国家入境者。

意大利国立卫生研究院27日确认一名从莫桑比克旅行回来的意大利人感染奥密克戎毒株，他已接种过两剂新冠疫苗。他所居住的坎帕尼亚大区政府28日说，他的5位家人核酸检测也呈阳性，与他有接触的人都已被隔离。意卫生部于26日发布旅行禁令，过去14天去过南非、莱索托、莫桑比克、津巴布韦等8个非洲国家的旅客禁止入境。

俄罗斯媒体28日报道，俄联邦委员会成员科鲁格雷说，奥密克戎毒株已传播至俄罗斯，俄已发现该毒株感染病例，其传播源头或为从埃及返回的俄罗斯人。

澳大利亚新南威尔士州卫生部门28日说，确诊的两位奥密克戎毒株患者从非洲经卡塔尔多哈于27日晚抵达悉尼，这两人均已接种新冠疫苗，属于无症状感染者，目前已被隔离。澳政府已暂停来自9个非洲国家的航班。

哥伦比亚总统杜克27日宣布，鉴于国际疫情形势依然严峻，现行的全国卫生紧急状态将延长至明年2月28日。抵达哥伦比亚的旅客如在过往15天内有非洲旅行史，入境时应如实向哥有关部门报告并接受隔离及病毒检测。

以色列新冠内阁27日晚举行会议，批准了一系列应对措施，包括将从29日零时起关闭唯一的国际机场——本·古里安机场两周，在此期间禁止外国人入境以色列，从国外返回的以色列人必须隔离。以色列国家安全总局将通过手机追踪奥密克戎毒株感染者。

伊朗卫生部疾病管理中心负责人穆罕默德·迈赫迪·古亚27日说，建议计划前往南非、博茨瓦纳、纳米比亚、津巴布韦、莱索托和斯威士兰等国的民众推迟出行，伊朗机场及所有陆海边境将发布信息，充分告知风险。目前伊朗没有来自上述国家的直飞航班，非伊朗国籍者禁止自上述国家入境，伊朗公民入境前必须确保两次核酸检测结果为阴性，否则在入境时需要接受最长14天的隔离。

包括南非在内的一些国家近日报告了感染奥密克戎毒株的确诊病例，世界卫生组织26日将这一毒株列为“需要关注”的变异毒株。（执笔记者：李雯；参与记者：张毅荣、郭爽、陈占杰、郝亚琳、华迪、吕迎旭、尚昊、高春雨、高文成、王守宝）