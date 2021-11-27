31省份新增新冠肺炎确诊病例25例 其中本土病例5例

中新网11月27日电 据国家卫健委网站消息，11月26日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例25例。其中境外输入病例20例(上海5例，广东3例，云南3例，山东2例，湖南2例，广西2例，天津1例，辽宁1例，河南1例)，含4例由无症状感染者转为确诊病例(湖南2例，河南1例，广西1例)；本土病例5例(辽宁3例，均在大连市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例76例，解除医学观察的密切接触者1858人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例390例(其中重症病例3例)，现有疑似病例2例。累计确诊病例10111例，累计治愈出院病例9721例，无死亡病例。

截至11月26日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例809例(其中重症病例7例)，累计治愈出院病例93163例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例98608例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1319872人，尚在医学观察的密切接触者30826人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例(均为境外输入)；当日转为确诊病例4例(均为境外输入)；当日解除医学观察21例(境外输入13例)；尚在医学观察的无症状感染者439例(境外输入370例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例29064例。其中，香港特别行政区12421例(出院12128例，死亡213例)，澳门特别行政区77例(出院77例)，台湾地区16566例(出院13742例，死亡848例)。