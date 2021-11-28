近期流感多发 如何科学做好防范？

央视网消息：中央气象台预计，从28日到30日，受新一股冷空气影响，我国自西北向东南的大部地区将先后出现大风降温天气。秋冬季节是呼吸道疾病高发季，如何科学做好防范？

福建厦门：呼吸科门诊患者明显增多

这两天，记者在福建厦门多家医院的呼吸科门诊发现，不少患者都在排队等待就诊。

医生介绍，近两周来呼吸系统疾病的患者数量增加了三成左右，不少甚至是拖家带口来看病的。

厦门弘爱医院儿科副主任 连清荣：病人主要集中在呼吸系统的一些疾病，最多见的实际上还是急性上呼吸道的感染。

北京：寒潮过后 流感样病例同比增16.69%

再来看温度更低的北方。北京市疾控部门的流感监测结果显示：本月15日至21日，北京市二级以上医院接诊流感样病例的人数为11689人，与去年同期相比上升了16.69%。为什么变化这么大呢？来看一看这周之前的天气。

中国天气网的数据显示，伴随着11月7日和22日这两次寒潮的到来，本月的气温起伏要比往年同期大得多。尤其是7日开始的这轮寒潮，一周内的温差将近11℃。看来，新一轮降温之前大家就要预防感冒了。

正确区分：流感全身症状较明显 如高热酸痛

都有呼吸道症状，怎么分清普通感冒和流感呢？专家告诉我们，最明显的一个区别就是，普通感冒患者比较难受的部位通常只是上呼吸道，而一旦患上流感，全身症状都会较为明显。

北京大学第一医院副院长、呼吸与危重症医学科教授 李海潮：普通感冒一般不会有太明显的全身症状，就是流鼻涕、打喷嚏、卡痰的症状，流很多清鼻涕，然后有可能会出现嗓子不舒服，但是流感就会高热、全身酸痛非常明显。

做到正确区分之后，如何进行有效预防和治疗呢？又有哪些误区需要避开呢？

如何尽早发现流感苗头？

北京大学第一医院副院长、呼吸与危重症医学科教授 李海潮：现在流感已经开始有流行的苗头了，你可能跟某些人接触过，比方说这样一个单位，家里边有人出现发热症状，然后你也被感染了，这时候如果它的感染症状是比方说是发高热，有畏寒、哆嗦，甚至浑身肌肉酸痛、头痛，那有这些症状就是很典型的流感表现，基本上就可以就明确了。

专家表示，目前正处于流感高发季，加之疫情防控需要，如果出现高热等症状，建议尽早就医判断病情。

得了流感不能硬扛 尤其重点人群更需警惕

由于流感很容易引发严重并发症，患有基础性疾病的老人以及免疫力较弱的儿童等流感高危人群都要特别注意。

福建省厦门市嘉莲街道社区卫生服务中心副主任医师 胡少明：有慢性病和免疫力低下的患者 (流感）会产生一些严重的并发症，比如肺炎、脑膜炎，或者是胃肠道的疾病等，会引起一些严重的器官衰竭。

预防流感 不能盲目服药

生活中有人感觉有感冒或流感症状后，常会喝感冒冲剂或者口服其他药物，专家表示预防感冒不能盲目服药。

北京大学第一医院副院长、呼吸与危重症医学科教授 李海潮：明确接触了某些流感的病人，你本身又是一个流感的高危的人群，在特殊情况下，这一类人群可以适当用一些预防的药物，比方说流感有一些有效的药物，像奥司他韦之类的，可以选择性的用，但是这个一定要控制预防的人群，不要把它泛化了。

预防流感 戴口罩 勤通风是标配

专家强调，接种疫苗仍是预防流感最有效的方式。此外还要戴口罩、勤洗手。不论是家里、办公场所、学校还是养老院，都要常通风。

厦门大学附属中山医院呼吸与危重症医学科主治医师 蔡婧凰：（比如）有个感冒的患者在这里打喷嚏了，那他的这些感冒病毒都在这间房间里，我们要及时通风可以把（病毒）浓度降低。

北京大学第一医院副院长、呼吸与危重症医学科教授 李海潮：一定不要过度疲劳，天气变化的时候注意保暖，不要去聚集，把抵抗力维持好。你吃得好然后睡得足，这样的话对流感病毒也是有抵抗力的。