警惕最新变异毒株带来的新挑战

疫情防控是没有硝烟的战场，面对最新变异毒株带来的新挑战，我们必须高度警惕、严防坚守。国产疫苗目前仍能有效应对已发现的所有突变毒株，我国完成新冠疫苗全程接种人群已占全国人口的76.8%，为实现群体免疫奠定了良好的基础。当前，老年人的接种率仍需大幅提高，重点人群的加强免疫工作需继续加强，这将为我国疫情防控赢得主动、赢得时间。

11月26日，世界卫生组织将最新报告的新冠病毒变异毒株列为“需要关注”的变异毒株，并以希腊字母“奥密克戎”（Ο）命名，要求各国加强监测和测序工作。这一被认为“迄今为止最凶猛”的新冠病毒变种在一些非洲国家蔓延扩散，令世界再度人心惶惶。受此影响，周五欧美股市大跌，国际油价暴跌10%以上。

近日，全球普遍开始担忧最新发现的变异毒株会成为下一个“德尔塔”，为全球抗疫带来更为严峻的挑战。“奥密克戎”出现大量突变，该毒株可能导致人们二次感染新冠的风险增加。这一变异毒株可能具有生长优势，正以惊人的速度传播，短短20天左右时间，该毒株在南非新增病例的占比已高达九成。有研究显示，新变异毒株的传染性相比德尔塔变异株可能还要高出数倍。

奥密克戎变异毒株导致多国收紧旅行限制政策，但人们担忧这难以阻止病毒进一步传播。该变异株已在欧洲及中东地区被监测到，中国香港也报告了2个病例。已有美国、加拿大、德国、意大利等国宣布对南非及其邻国实施入境限制，但国际社会对疫情发展并不乐观。

以美国为例，该国应对疫情一直存在一大缺陷——病毒基因测序不论比例上还是速度上都严重滞后。美国抓取的很多所谓最新毒株数据，其实都来自于几个月前。如此抗疫效率导致的后果就是，新病毒变种可能已在人群中广泛传播，政府对此却茫然无知，全球抗疫形势也因此面临着新的严重风险。

新变异毒株的出现可能导致世界经济复苏进程受挫，全球市场因此出现恐慌性抛售。新变异毒株的传播扩散，不仅给尚未站稳脚跟的全球经济复苏带来沉重压力，更令人担忧的是全球抗疫成果可能得而复失。

根据世卫组织的标准，“需要关注”的变异株，是指该变种能够导致公共卫生策略、疫苗或疗法的效果降低。研究显示，奥密克戎变异毒株的多处变异或将导致对现有疫苗产生更强的抗药性。目前疫苗对抗新变异株的有效性正在进行验证，国际社会对此保持密切关注。

我国疫情防控形势总体平稳，国内感染风险主要来自境外输入。近期全球疫情更趋复杂严峻，我国边境口岸城市尤其是陆路边境口岸疫情防控工作必须毫不放松抓紧抓好，坚决把各项防控措施落实落细落到位。要做到“一口岸一方案”，不断完善疫情防控工作方案和应急预案。陆路边境口岸海关要坚决落实“客停货通”“人货分离”等防控政策，对跨境司机、边民等高风险人群要严格做到闭环管理。

同时，要继续坚持人、物、环境同防，采取多种有效措施，严密防范新冠病毒通过进口冷链食品输入风险。要进一步严格规范进口冷链食品生产经营行为，加大日常监督检查力度，坚决杜绝食品生产经营者采购、使用无合法来源的进口冷链食品。

疫情防控是没有硝烟的战场，面对最新变异毒株带来的新挑战，我们必须高度警惕、严防坚守。国产疫苗目前仍能有效应对已发现的所有突变毒株，我国完成新冠疫苗全程接种人群已占全国人口的76.8%，为实现群体免疫奠定了良好的基础。当前，老年人的接种率仍需大幅提高，重点人群的加强免疫工作需继续加强，这将为我国疫情防控赢得主动、赢得时间。

为了应对新挑战，我们也做了充分准备。我国疫苗研发单位具备应对严重突变株的能力，如果新毒株达到免疫逃逸的地步，针对该毒株的疫苗可以很快投入生产及实际应用。直面病毒变异的严峻挑战，只要我们坚持筑牢“外防输入、内防反弹”屏障，坚持动态清零目标不动摇，就一定能够打赢任何可能出现的疫情遭遇战，巩固好来之不易的防控成果。