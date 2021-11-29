小孩边吃饭边喝水，对健康好吗？

很多家长认为小孩吃饭时不能喝水，可是偏偏有些小孩不喝水就吃不下饭。到底孩子在吃饭时喝水好不好呢？对孩子的消化吸收又有什么影响呢？今天咱们就来分析一下。

固体食物的排空速度

并不会受到液体的影响

反对吃饭时喝水的人基本持两个观点：

观点1：吃饭时喝水会将胃液冲淡，从而影响消化效率。

关于水对胃液的影响，有研究对术前喝水的病人的胃液进行分析，结果发现，喝水对胃液的浓度、成分或pH值都不会有显著影响。也就是说，吃饭时喝几口水还不至于把胃液“稀释”得完全不能用了。

观点2：吃饭时喝水会把固体食物很快从胃冲走，进入肠道，减少在胃部的消化时间。为了验证这个观点，《临床核医学》杂志上发表过一篇论文，实验人员通过同位素标记物来跟踪20名实验者的消化过程，发现：液体在胃中的排空速度会快于固体食物，但如果同时摄入液体和固体食物的话，固体食物的排空速度并不会受到液体的影响。

胃食管反流和消化不良人群

不适宜吃饭时喝水

综合以上所说，吃饭的时候同时喝水，并不会导致固体食物在胃中消化的时间变短。人体的消化系统是一个设计相当精妙的体系，不会因为一杯水就马上罢工或者怠工。但在这个话题里，的确还是有一些“例外”。

大部分人在吃饭时喝水没有问题，但也不是全部人。一些特殊人群在用餐时饮水的确会不舒服，比如有胃食管反流问题的患者，喝水会增加胃部压力引起反流导致不适。老年人和胃肠功能弱的人群都属于消化不良易发人群，需要格外注意。

孩子吃饭时饮水

不要超过300毫升

对于婴幼儿，家长需要注意的是：吃饭时可以饮水，不代表可以随意大量饮水。喝太多的水的确会减少孩子的饭量，所喝的水量建议不超过300毫升，因为饮水会增加饱腹感，不仅如此，大量的水还会稀释胃液，减弱胃部的蠕动，对消化功能产生不利影响。大量喝汤也是一样。因为汤里含有一定的营养物质，会刺激胃酸分泌，而这时候分泌的胃酸又没有更多的食物来供它消化，对胃黏膜就会有不好的影响。

因此，吃饭时喝水一定要适量，“偷懒”用水“送饭”不可取。

文/贺林娟（主治医师贵州省疾控中心）