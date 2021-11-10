直播预告：当新冠肺炎遇上流感 老年群体要如何预防

秋冬季节来临，流感等呼吸道疾病进入高发期。面对可能会发生的流感等呼吸道传染病与新冠肺炎疫情叠加的情况，老年群体在日常生活中该如何做好预防？

11月11日16:00，华中科技大学同济医学院附属同济医院老年医学科主任张存泰做客人民好医生客户端，为网友科普老年群体应如何预防流感等相关话题，欢迎届时收看。

专家介绍

张存泰，同济医院老年医学科主任、同济医院干部保健办公室主任，同济医院老年医学研究所所长、同济医院老年病教研室主任，中华医学会老年医学分会候任主任委员，中国医师协会老年分会副会长，湖北省医学会理事、湖北省医学会老年医学分会主任委员，2019年湖北省第二届医学领军人才，国家卫计委有突出贡献的中青年专家，国家卫生健康标准委员会老年健康标准标准专业委员会副主任委员，第三届国之名医盛典.卓越建树奖，国家科技进步奖、国家自然科学基金评审专家，在国内外学术期刊发表学术论文230余篇（其中SCI收录64篇）2017年获十三五国家重点研发计划子课题1项，获国家自然科学基金6项，省部级基金9项，获武汉市学科带头人计划项目1项，省部级科技成果奖2项。

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