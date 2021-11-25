直播预告：规范防治心衰刻不容缓

心力衰竭（简称“心衰”）已成为危害我国人群健康的重要公共卫生问题，提高公众对心衰的认知度和重视程度，规范防治心衰刻不容缓。

11月26日15:00，“人民好医生”客户端将邀请哈尔滨市第一医院心内科主任医师周大亮进行视频直播，为大家科普心衰诊治的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

周大亮，哈尔滨市第一医院心内一科副主任，主任医师，医学博士，内科住培基地教学主任，黑龙江省级领军人才梯队后备带头人（心血管）。中国心脏联盟心血管疾病预防与康复学会青年委员；黑龙江省医师协会高血压青委会副主任委员；黑龙江省慢性病管理学会中西医结合心血管分会副主任委员；中国心脏联盟心血管疾病预防与康复学会哈尔滨联盟副主任委员。参与国家十五、十二五攻关课题2项、主持省市科研课题7项，荣获省、市科技进步奖2项，省市新技术应用奖6项，发表SCI文章5篇、国家级核心期刊文章20篇，副主编、参编书籍3部。

擅长：治疗心血管疾病疑难杂症，擅长冠心病，心肌梗塞，动脉粥样硬化精准治疗。擅长顽固性高血压，单基因遗传高血压，继发性高血压，心律失常的个体化治疗。对防止支架再狭窄，防治血管斑块进展有独特治疗方法。

如何收看直播：

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