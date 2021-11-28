(抗击新冠肺炎)上海此次本土病例或仍源于境外输入 满洲里发现3例阳性人员

中新社北京11月27日电 综合消息：中国国家卫健委27日通报，26日中国内地新增确诊病例25例，其中境外输入20例，本土病例5例(辽宁3例，云南2例)。新增无症状感染者15例，均为境外输入。

截至26日24时，中国内地现有确诊病例809例，累计死亡4636例，累计报告确诊病例98608例。境外输入现有确诊病例390例，累计确诊10111例，无死亡病例。

中国内地高风险地区清零 钟南山称新变异毒株为防疫带来更大挑战

中国内地26日新增5例本土确诊病例，连续11天日增本土确诊保持个位数。

随着大连市的最后一个高风险地区被调整为低风险地区，中国内地高风险地区清零。截至27日零时，中国内地还有13个中风险地区，分布在辽宁(8个，均在大连)、上海(3个，青浦区1个、浦东新区2个)、云南(2个，均在瑞丽市)3个省市。

近期在南非检出的新型变异毒株，因传染性强，甚至可能导致新冠康复者二次感染而备受关注。中国工程院院士钟南山27日表示，目前对该变种病毒还没有太多了解，但这种病毒携带大量突变，对防疫工作也提出了更多挑战。

江浙沪三地零新增 上海此次本土病例或仍源于境外输入

25日相继报告本土确诊病例和无症状感染者的上海、浙江和江苏，26日均实现本土病例零新增。

上海市27日公布此次疫情的溯源结果：25日新增3例本土确诊病例所感染的新冠病毒为德尔塔变异株，病毒序列高度同源，为同一传播链。其感染来源可以聚焦在“外省市暴露于境外输入病毒污染的环境而引发的感染”。

华山医院感染科主任张文宏称，上海此次疫情没有失控，“得益于患者的及时就诊，得益于防疫一线兄弟们的连夜奔跑，得益于实验室成功完成溯源”。他表示，相信这次疫情的控制是及时有效的，中国动态清零、免除当前新一轮疫情暴发的策略是可靠和可持续的。

江苏省徐州市27日通报，该市25日报告的无症状感染者所感染的病毒为德尔塔变异株，与上海3例本土确诊病例病毒基因组高度同源，为同一传播链。

满洲里发现3例阳性人员 严控进出城人员和车辆

内蒙古满洲里市27日在“应检尽检”人员核酸检测过程中，发现3例新冠病毒核酸检测阳性人员，均为工人，其中两人居住在同一小区。目前，满洲里流行病学调查已全面启动，对感染者所居住小区和工作场所已实行封闭管控。

满洲里市当日宣布，启动全员核酸检测。从27日起，当地航班、火车、长途汽车、出租车、城市公交停航停运；集贸市场、文体休闲娱乐等场所暂停营业；学校、幼儿园及培训机构暂停线下教学活动；所有个体诊所、门诊部、社区卫生服务中心(站)停诊；保障市民日常生产生活确需运营的场所执行从严管理。

官方要求，满洲里市全体市民非必要不外出，公安部门已对当地各交通道路和市区出入口实行24小时值守，严查严控进出城人员和车辆，以最大限度减少人员对外流通。

大连发布复工复产预告 北京加强排查管控

中国内地26日新增5例本土确诊病例，分别来自辽宁省大连市和云南省德宏州，均为当地集中隔离场所的隔离人员，其中大连市社会面已连续8天无新增病例。

26日夜，大连发布全市复工复产预告：全市在防范区内的企业要积极组织生产，做好常态化疫情防控工作，但涉及冷链企业暂不开工；全市商业等服务业在防范区内涉及民生保障的企业和个体工商户，在严格落实公共场所防控措施前提下，可以继续营业；预计12月4日零时大连市全域降为低风险地区，全市文化休闲娱乐经营性场所从12月6日(星期一)起，逐步恢复正常营业。

截至26日，北京市连续11天本土确诊零新增。北京市疾控中心27日提醒市民，近期多地出现零星散发病例，北京疫情防控形势严峻复杂，全市居民需坚持非必须不出境、不离京，不去中高风险地区和有病例的地区旅游、出差。同时，对机场、车站、道路卡口等交通枢纽，以及宾馆、酒店、民宿等地加强排查，对涉疫相关人员配合落实管控措施。(完)