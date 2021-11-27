寒冷冬季腰痛加剧 医生给出这些建议

冬季已至，天气冷了，出现腰部不适的人群日益增多。特别是中老年人，更是腰痛得煎熬，有些人甚至疼得直不起腰。

“腰痛是骨科临床中常见的问题之一，是指腰椎、腰骶、骶髂、臀部等处的疼痛，偶可伴有一侧或两侧下肢酸胀、疼痛及麻木等症状。”中国中医科学院广安门医院骨科副主任医师于潼介绍，腰痛好发于秋冬季节，多见于中老年人，尤以50岁以上的女性为多见。

为什么会出现腰痛呢？于潼医生表示，腰痛主要由四种病因病机导致。首先是急慢性腰部损伤，搬抬重物用力不当、腰部过度负重、长时间的固定体位或运动量过大等，均可导致腰部损伤。损伤后局部气血运行不畅，瘀血阻滞经络，不通则痛，故见腰痛症状。其次是风寒侵袭，寒冷的季节不注意保暖，导致筋脉挛急，影响气血运行，进而发生腰痛，这也是冬季腰痛多发的主要原因。再次是退行性病变，腰部长时间承受各种负荷，使椎间关节、椎间盘发生退行性改变，继而导致骨质增生、腰椎变形、椎间盘突出、椎管狭窄等，其周围软组织亦发生相应的病理改变，也会引起严重的腰痛症状。另外，先天发育异常如先天性脊椎裂、脊柱侧凸畸形等结构异常，也会引起腰痛症状。

“预防是降低发病率的根本方法，必须从现在做起，增强保护意识，才能远离腰痛。”于潼医生建议，保护腰部要培养良好的站、坐、卧、行等身体姿态。站姿时，两眼平视，下颌回收，胸部挺起，腰背平直，小腿微收，两腿直立，两脚自然分开与骨盆相同的宽度。坐姿时，挺胸，收腹，下颌微收，把身体平贴在椅背上，双下肢并拢，可脚下垫一脚凳，避免腰骶部韧带、肌肉等受到过度的牵拉，保持腰椎正直；避免半仰坐位的“葛优躺”和久坐。睡姿时，侧卧时两膝略微弯曲，两腿间加一软枕；仰卧时使身体伸展，膝下可垫枕头，这样可以使腰背肌处于松弛状态，不仅有利于入睡，而且还可缓解或预防腰痛。

于潼医生还谈到，不是所有的腰痛都需要静养，科学合理地锻炼能有效提高腰背肌力量，从而达到预防腰部损伤及腰部疼痛的目的。每天可做20～40次“俯卧拱桥”动作，即仰卧床上，以双足、双肘和后头部为支点，将臀部抬高。缓解久坐的腰部疲劳，可以做空蹬自行车的动作，增加腰椎柔韧性。在温度适宜的水中游泳也可起到锻炼腰部肌肉力量，预防腰部疼痛的功效。