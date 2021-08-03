访谈预告：杨毅宁谈“紧抓时代机遇 促进公立医院高质量发展”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

8月4日10:00，新疆维吾尔自治区人民医院院长杨毅宁将作客演播室，以“紧抓时代机遇 促进公立医院高质量发展”为题进行访谈。

嘉宾介绍：

杨毅宁，中共党员、医学博士、博士生导师、教授、主任医师。

国务院特殊津贴专家，新疆自然科学专家。第十二届“中国医师奖”获得者。主持国家重点研发计划1项，国家自然科学基金6项，参与国家自然科学基金、国家“十一五”计划子课题及横向课题、自治区重大专项等20余项研究。

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