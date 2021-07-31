常吃维生素C能抗癌？西湖大学团队：没有明确因果关联

维生素C与癌症的因果关联：试验设计图（BMC Medicine 2021） 郑钜圣提供

维生素C是人体必要的微量营养素之一，有人甚至长期服用用以对抗和预防癌症。事实真的是这样吗？7月30日，记者从西湖大学、西湖实验室人类营养与流行病实验室得到答案：维生素C与多种高发病率癌症之间没有明确的因果关联。

维生素C具有良好的抗氧化性能和清除体内自由基的潜力。关于维生素C与疾病之间的因果关系，早有科学家进行研究。

他们大多采取传统的流行病学方法，如在队列人群中研究膳食或者血液维生素C水平与疾病之间的关系。但因为有很多混杂因子的干扰，这些方法难以实现准确评估。

为此，西湖大学、西湖实验室人类营养与流行病实验室(下称“郑钜圣实验室”)另辟蹊径。他们先尝试找到影响人体维生素C水平的基因位点，以此作为“桥梁”去研究这些基因位点与疾病的关联。

此前，该研究团队在8万多名糖尿病患者和80多万非糖尿病人群中展开分析，发现尚没有强有力的证据证明通过口服维生素C增补剂能预防2型糖尿病。

同时，西湖大学生命科学学院博士生导师郑钜圣与瑞典卡罗琳斯卡医学院的Larsson团队合作，发现血液维生素C水平的升高对所评估的心血管疾病也没有显著保护作用。

在两项研究都取得成果的情况下，郑钜圣把目光投向了维生素C与癌症的关系研究。

研究团队基于近87万队列人群(含24.8万余例癌症患者)的基因型数据，运用自己发现的预测维生素C浓度的基因工具变量，发现生理浓度范围内血液维生素C水平与肺癌、乳腺癌、前列腺癌以及结直肠癌等多种高发病率癌症之间没有明确的因果关联。

但他们也发现一个有趣的现象：通过膳食评估获取的维生素C摄入量能显著降低肺癌发病率。

“这很可能与随水果、蔬菜一起摄入的非维生素C成分有关，如膳食纤维、其他多酚类物质等。”郑钜圣说，食物整体的作用将远大于单个营养素本身。(完)