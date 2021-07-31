强管控 防扩散——南京新冠疫情防控一线直击

南京，牵动人心。30日，本轮南京疫情累计报告本土确诊病例184例，其中重症8例，外溢多省市，形势严峻。

应对潜伏期短、传播速度快、病毒载量高的德尔塔毒株，南京升级管控措施，以更加严快细实的举措，全力遏制疫情进一步扩散蔓延。

根据溯源调查，从航班入境到20日发现首例阳性存在10天左右空档期，地点是人员密集流动性强的机场，源头是病毒载量高的德尔塔毒株……三重风险叠加，点—线—面扩散。

面对疫情大考，南京边应对、边改进。

水陆空城市出口，严防死守。公路离城查验点由68个调整至75个，查验人员超58万人，劝返超15万人；江苏省在环省界公路设置了93个离苏查验点；经铁路离开南京的旅客下降八成，查验27万人，劝返3700人；设置水上查验点5个，14个涉外码头和换班船员按规范专班闭环管理；禄口机场、汽车客运站等全部暂停运营……

“管得再严些、查得更仔细些。”来自南京市交管局高速公路一大队的孙嘉麒说。他所在的沪宁高速南京收费站查验点，南京号牌出城车辆和过境车辆均需查验。

29日9时多，家住建邺区五矿崇文金城的王女士来到南京河西外国语学校采样点，15分钟走完流程。她所在小区被提前划分为五个区域，分时段、分楼栋、分批次进行采样。

在此前两轮全员核酸检测基础上，南京加速开展第3轮全员核酸检测。记者走访多个采样点发现，与此前一些点位居民排长队情形不同，这一次准备比较充分，分区域、分时段、分群体，采样更快更有序。

台风“烟花”过境，汛期叠加疫情。盐城支援栖霞、南通支援秦淮、淮安扬州支援雨花台……其他设区市援助南京的医护人员超过6200人。“火眼”实验室、“猎鹰号”气膜实验室投入使用，核酸检测能力提高了约一倍。全省196名流调人员支援南京，专人对接南京市公安局应急指挥中心，流调时间也大幅缩短。

南京市卫健委副主任杨大锁在新闻发布会上说，截至30日7时，第3轮全员核酸检测已完成采样643万人，查出15例阳性。

控制传染源、切断传播链、保护全人群……拐点未至，南京必须全力打好阵地战、阻击战。

关闭电影院、健身房、棋牌室等密闭场所；农贸市场、药店、商场超市等限流管控；小区全面实行出入严格管控；全市零售药店暂停向市民销售退热、止咳等“四类药品”；减少聚餐，实行分餐制，减少堂食，严格控制聚餐人数；高风险地区停工停产停课……

作为此次疫情“风暴眼”，江宁区集中了南京八成以上确诊病例，禄口街道全域调整为高风险地区，还有30多个中风险地区。

30日，江宁防控举措再升级：所有小区严格管控，中高风险地区足不出户，低风险地区严格限制出入，所有进入人员须佩戴口罩、测温验码，发现可疑症状人员须登记上报、不得乘坐公共交通工具……

28日起，禄口地区开通24小时服务热线，分社区收集居民求助和建议，为群众排忧解难。

截至30日17时，热线共接收群众来电1500多条，微信公众号诉求1900多件，全部现场回复或转交社区，限时办理、督办反馈。(记者蒋芳、陈刚、秦华江、郑生竹)