各地疫情速览：8月1日新增确诊病例98例 本土病例55例

人民网北京8月2日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例98例，其中境外输入病例43例（云南16例，北京4例，福建4例，内蒙古3例，江苏3例，陕西3例，上海2例，山东2例，河南2例，广东2例，四川2例），本土病例55例（江苏40例，湖南7例，北京2例，湖北2例，山东1例，河南1例，海南1例，云南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例29例，解除医学观察的密切接触者662人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例686例（其中重症病例16例），现有疑似病例1例。累计确诊病例7475例，累计治愈出院病例6789例，无死亡病例。

截至8月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1091例（其中重症病例24例），累计治愈出院病例87376例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例93103例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1098701人，尚在医学观察的密切接触者28648人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者60例，其中境外输入16例，本土44例（河南28例，湖南11例，江苏2例，湖北2例，北京1例）；当日转为确诊病例7例（境外输入4例）；当日解除医学观察20例（境外输入19例）；尚在医学观察的无症状感染者476例（境外输入379例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27734例。其中，香港特别行政区11987例（出院11715例，死亡212例），澳门特别行政区59例（出院54例），台湾地区15688例（出院12879例，死亡789例）。

8月1日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例40例 南京11例、淮安3例、扬州26例

据江苏省卫健委官方微博“健康江苏微博”发布截至8月1日24时江苏新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。 8月1日0-24时，江苏新增本土确诊病例40例（南京市报告11例，淮安市报告3例，扬州市报告26例），11例为轻型，29例为普通型。

湖南新增本土确诊病例7例 株洲市3例、张家界市3例、益阳市1例

据湖南省卫健委官网消息，2021年8月1日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例7例（株洲市3例、张家界市3例、益阳市1例），其中株洲市3例为无症状感染者转确诊。

北京新增本土确诊病例2例 在房山区

据北京市卫健委官网消息，8月1日0时至24时，新增2例京外关联本地新冠肺炎确诊病。确诊病例相关信息如下：

确诊病例1：现住房山区阎村镇天恒乐活城北区。7月22日前往湖南省张家界市，随后在湖南省张家界市、湘西土家族苗族自治州芙蓉镇、怀化市等地旅游，7月24日在张家界观看张家界千古情演出。7月28日10:15乘坐长安航空9H8411航班由湖南省怀化市前往海南省三亚市旅游；7月30日18:15乘坐南方航空CZ8804航班从三亚市返京。抵京前向社区报备张家界旅行史，社区于7月31日对其进行新冠病毒核酸检测采样，8月1日报告检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：为确诊病例1之女，行程与确诊病例1相同。8月1日报告核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

湖北新增本土确诊病例2例 在荆州市

据荆州市政府新闻办公室微信公众号消息，8月1日，湖北省荆州市沙市区在对江苏某旅游团重点区域驻留人员排查中发现1例新冠病毒核酸检测阳性，经荆州市专家组结合临床症状和流行病学史，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），且与江苏淮安某旅游团确诊病例相关联。该病例女友周某为密切接触者，新冠病毒核酸检测阳性，专家组诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。相关活动轨迹如下：

病例1，洪某，男，19岁，恩施州建始县人，学生，租住地：沙市区洪垸菜场对面文朋客栈。7月1-26日未离开荆州市。7月27日15:20抵达荆州火车站，15:50乘坐D2217次动车（座位号3车2F），与江苏淮安某旅游团7月27日下午在荆州火车站候车厅有轨迹交集。18:06到达恩施州建始火车站，其父亲和弟弟用私家车接回建始家中。7月28日自驾摩托车前往建始县市民中心补办身份证。7月29日8:39乘坐D2378次动车（座位号5车12D），10:47到达荆州市，与女友共骑一辆共享电动车返回文朋客栈，11:21在文朋客栈附近欣兴超市买水，15：54至沙市区长港路益丰大药房购买生活用品，14:45至沙市区蛇入山花鸟市场购物，15:10返回文朋客栈。17:00左右出现头痛，自服药。22:52在文朋客栈附近欣欣超市买水后回文朋客栈，23:00左右与女友共骑一辆共享电动车前往红星路五一米粉店就餐，23:15回文朋客栈，中途在万优汇超市买水。7月30日6:00文朋客栈附近早餐店用餐，后回文朋客栈。9：16到沙市区浅水湾小区看房，10：40前往吾悦广场永辉超市买蚊香，11:10返回文朋客栈。13：00左右，自感发热，自测体温39.0℃，自服退烧药，未就诊。17：05与女友共骑一辆共享电动车前往荆州区九阳路附近取快递，后打车至荆州中路附近，与女友共骑一辆共享电动车回文朋客栈。7月31日早上在文朋客栈附近早餐店用餐，后回客栈。18:20前往吾悦广场轻烧韩都烤肉进餐1小时左右，后返回客栈。8月1日5：00看到荆州市发布的健康提示后主动向社区报备，与女友在文朋客栈附近早餐店用餐，后共骑一辆共享电动车前往荆州市第一人民医院发热门诊就诊，后转运至荆州市第二人民医院季家台分院。

病例2，周某，女，18岁，学生，病例1女友，租住地：沙市区洪垸菜场对面文朋客栈。7月1-28日未离开荆州市。7月29日10：20骑共享电动车前往荆州火车站接病例1。7月29日-8月1日，接站后至就诊前，与病例1共同生活，活动轨迹相同。8月1日5:00出现咳嗽，否认发热。因病例1发热，且27日在荆州火车站候车厅有停留，看到荆州市发布的健康提示后主动向社区报备。与病例1共骑一辆共享电动车前往荆州市第一人民医院发热门诊就诊。15:00自感头晕、发热，被转运至荆州市第二人民医院季家台分院。

山东新增本土确诊病例1例 在烟台市经济技术开发区

据山东省烟台市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组消息，8月1日中午，烟台市经济技术开发区1名密切接触者确诊新冠肺炎普通型病例。

王某某，男，62岁，山东省临沂市人，系烟台市莱山区关联南京禄口机场确诊病例张某某的密切接触者。7月25日，在张某某位于烟台市经济技术开发区马尔贝拉小区的住宅从事保洁工作，与张某某有密切接触，且未佩戴口罩；经初步排查，其21天内未离开烟台。

7月31日晚，当地对张某某活动轨迹进行排查时，确认王某某为密切接触者，并转运至集中隔离点。8月1日晨，核酸检测结果可疑阳性，当日中午复核阳性，后被确定为普通型病例。目前，王某某已被转运至市级定点医院诊疗。

河南新增本土确诊病例1例 在商丘市

据河南省卫健委官网消息，2021年8月1日0时-24时，河南省新增确诊病例3例，本土病例1例，在商丘市。

据商丘市新冠疫情防控指挥部办公室发布的《关于商丘市1例新冠确诊病例的通报》称，患者，南某纯，女，26岁，商丘市城乡一体化示范区中州办事处周庄村人，因家属在郑州市六院住院，该患者在郑州陪护，27日返商，系大商工作人员。7月31日下午4点，本人自行到商丘市中医院进行核酸检测，结果弱阳性，经市疾控中心复核标本阳性，确定为新冠肺炎确诊病例，现该患者已转入省级定点医疗机构救治。

海南新增本土确诊病例1例 在海口市

8月1日晚，海口市召开新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情相关情况。据海口市副市长凌云介绍，8月1日，海口发现1例新冠肺炎确诊病例。事发后，海口市及时采取果断措施进行管控，目前该确诊病例居住的小区全员核酸检测结果已经出炉，139人全部为阴性。该病例的孩子及公公婆婆检测结果也为阴性。目前，该确诊病例居住的小区已被列为中风险地区。

云南新增本土确诊病例1例 在陇川县

据云南省卫健委8月2日通报，8月1日0时至24时，云南省新增本土新冠肺炎确诊病例1例。

确诊病例17：男，42岁，中国籍，轻型。

该病例于7月31日在陇川县管控区隔离人员核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。