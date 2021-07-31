全国多地升级中高风险地区！大家该做好哪些防护措施保护自己？

当前全球疫情起伏反复，国内部分地区发生聚集性疫情，警钟再次敲响，疫情风险就在身边。尤其是正值暑期，是旅游、出行、聚会的高峰期，人员往来频繁、流动性大，个人防控工作不能有丝毫松懈。对此，上海疾控中心的主任医生吴寰宇表示，目前这波新冠疫情形势严峻，非必要不外出，请大家不要前往国内疫情中高风险地区。如果出行，一定要做好个人防护、手部消毒等，每日需开展自主健康监测。

天气再热也要佩戴好口罩

酷暑时期，不少人都感觉戴上口罩后，闷得慌、呼吸费力，为此，很多人都选择将口罩戴成“半开半闭”状态。针对这一问题，上海疾控中心强调，闷，才是做好防护的正常表现。随着口罩防护能力的升高，空气通过口罩的“门槛”就越高，呼吸阻力也在不断加大，当环境温度较高时，呼出气体的热量无法及时散去，就像一个糟糕的交通堵塞，应该疏散的车辆无法离去，反而使堵塞越来越厉害。热量和水汽盘亘在口鼻部，自然会觉得又闷又热。

那么，如何可以解决夏季戴口罩闷热这一情况呢？首先要掌握好戴口罩的时机。在家中、室外、私家车内、室内通风良好且人员较少等情况下，可不佩戴口罩。在室外，与他人保持足够社交距离，一般无需佩戴口罩。但是，室内公共环境下，请一定要规范佩戴口罩！

此外，还可创造舒适的佩戴条件。在公交地铁、医院、室内公共场所，一般都会有空调、风扇，可以有效降低温度，缓解闷热。在人群拥挤的集市等场所，可利用手持小风扇降温、或在阴凉处缓解闷热。

值得注意的是，不要为了缓解戴口罩的闷热选择有阀门的口罩。有阀门的N95口罩在用于疫情防控上，存在隐患。假如佩戴者为新冠感染者，呼出气体不经过滤直接排出，容易给他人造成感染风险。除非患有慢性阻塞性肺疾病，如肺气肿、老慢支等，且明确未感染新冠病毒，一般不建议使用有阀门的N95口罩。

最后还是要牢记“防护第一，舒适第二”的原则，切莫不戴口罩出入人流密集的公共场所。

接种疫苗后依旧要做好个人防护

是不是接种了疫苗就不用做个人防护呢？这个说法是错误的。北京疾控中心表示，虽然疫苗接种是预防疾病最有效的措施，但是接种了疫苗不等于进了“保险箱”，接种疫苗后虽然可以产生免疫力，可以大大降低感染风险，但任何疫苗保护作用不可能是100%，部分人接种后有可能不产生足够抗体，仍然会有感染风险。

所以，即使打完疫苗，仍要做好个人防护不放松，科学佩戴口罩，勤洗手，常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守防疫措施，在商场、超市、酒店、影剧院、体育场、公交车、地铁、机场候机室等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。 （综合上海疾控、北京疾控微信公众号消息）