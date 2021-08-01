德尔塔变异毒株仍在现有疫苗保护范围内

全球疫情仍处于大流行状态，多个国家陆续出现疫情高峰。31日，在国务院联防联控机制举行的发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋透露：7月以来，全国日均新增境外输入确诊病例27例，外防输入压力持续增大；全国累计报告新增本土确诊病例328例，接近此前5个月的总和，已有14个省份报告新增本土确诊病例或无症状感染者。

近日发生的南京本土聚集性疫情，在全国已发现多起关联病例，与以往疫情相比，南京疫情有何特点？是否存在向其他地区扩散的风险？对于引发此次疫情的德尔塔变异毒株及其呈多地散发的特点，国家层面会出台哪些措施予以控制？针对诸多公众关切，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华、医政医管局监察专员郭燕红，中国疾控中心研究员冯子健、免疫规划首席专家王华庆，科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣给予了回应。

德尔塔病毒传染性增强、致病性高、新冠疫苗对其保护力下降但仍有预防作用

自7月20日南京报告发生本土病例以来，截至30日24时，这次疫情相关联病例已累计报告262例。据贺青华介绍：此次疫情由德尔塔变异株输入引发；目前正值暑期，旅游度假景区人员聚集；发生地方人口密集，而且是人员流通相对很大的国际机场，因此短期内仍会有继续向其他地区扩散的风险。

冯子健进一步解释说，这次疫情先经南京禄口机场输入并引起进一步传播，多个省份都有病例和感染者传入。由于传播发生在人群密集和流动人口众多的场所，疫情播散的风险较高，控制难度较大。目前除了在南京和张家界两地已采取强有力的疫情管控综合措施外，还在全国紧急启动涉及两地流出人员的大规模排查追踪等一系列管控措施。

冯子健表示，最近一个时期，各个国家包括世卫组织都加强了对德尔塔病毒特征的研究，综合目前研究，德尔塔毒株表现出三个非常明显的特点：一是传播能力明显增强。根据世卫组织的研究，德尔塔病毒和其他病毒株比起来，传播率增加近100%。同时，它的潜伏期和传代间隔平均缩短了1至2天。因此，如果没有强有力的防控措施来干预，以及通过接种疫苗免疫来阻止传播，疫情的倍增速度会非常显著，防控难度也会加大。二是导致疾病的严重程度增加。他说，在我国广东疫情的研究观察中，没有看到它能明显增加疾病的严重程度。但在英国的研究中，发现德尔塔病毒患者疾病的严重程度有增加迹象。与阿尔法变异株相比，感染德尔塔变异株的患者住院风险增加了2.6倍。至于它对病死率的影响，目前还没有获得明确研究结果。三是现有的研究和观察提示，新冠疫苗对预防德尔塔病毒的保护力可能会有所下降，但现在的疫苗对德尔塔病毒仍有良好的预防和保护作用。

为什么接种了新冠疫苗仍会感染？需要打加强针吗？

据王华庆介绍，新冠病毒在持续变异中，世卫组织已把四个变异毒株列为“值得关切的病毒株”，其中就有德尔塔株。根据世卫组织统计，有132个国家检测到德尔塔病毒株，一些国家检出比例超过80%。他特别提醒，除了做好疫苗接种外，对于个人来说，仍要戴好口罩、做好手卫生和经常通风，在公共场所保持一米以上社交距离。

为什么接种了新冠疫苗仍会感染？全球各条技术路线的疫苗，对新冠变异株保护力如何？

针对这一疑问，邵一鸣介绍，从目前全球情况来看，打疫苗后又被感染被称作突破病例，它是一种常态，并不是例外。但是需要强调的是，出现突破病例仍是全球接种30多亿剂次疫苗人中的少数。

邵一鸣解释说，新冠病毒疫苗是第一次在人类中使用，所以很多还在数据积累过程中。临床数据显示，任何一款疫苗都不是百分之百预防感染的。现有研究也显示，全球各条技术路线的疫苗，对新冠变异株保护力确实呈现一定程度的下降，但是对这种变异株，仍还在疫苗保护范围之内。

根据公开信息，国际上有部分国家明确为民众提供新冠病毒疫苗加强针的接种。对此，邵一鸣回应指出，全球接种新冠疫苗已超过30亿。为了更好地应对疫情防控，很多国家都在考虑进行加强针的接种。目前看来，所有疫苗在接种之后，抗体水平都会随着时间出现下降，但是免疫记忆仍然存在，所以一旦感染病毒了，差不多一周的时候刺激起很强的记忆反应，抗体会大幅度上升。现在尚无足够证据显示，需对全人群都进行第三剂的疫苗接种。

他表示，对于完成免疫超过6~12个月，并且免疫功能较弱的老年人和有基础性疾病的患者，以及因工作需要要去高风险地区工作的人员，在国内从事高暴露风险职业的人群，是否有必要开展加强针，以及什么时间开展加强针的接种，正在进行研究。

传播方式未改变，管控措施要更严密更认真

与老毒株相比，德尔塔病毒传播方式有没有发生改变？过去针对老毒株和其他变异株所采取的各种防控措施还有效吗？

冯子健明确表示，虽然这个病毒的传播能力显著增强，但它的传播方式并没有发生变化，仍然通过呼吸道飞沫传播和接触污染物传播。另外这个病毒在一定条件下还可以形成空气传播，或者叫气溶胶传播，特别是在室内，通风不畅的狭小空间。所以，过去针对老的毒株和其他变异株所采取的各种防控措施仍然是有效的。但是，由于它的传染性在增强，采取疫情阻断的管控措施，都要更严密，做得更严谨，执行得更认真。

正值暑期旅游旺季，还能不能出去玩？应如何加强防护，是大家最关切的问题。对此，冯子健表示，关于在此期间的疫情防控，有几点非常重要：一是疫情高中风险地区人员要取消外出旅行；二是其他地区的人员出行前要认真查询旅行目的地的疫情风险状态，暂缓前去高、中风险地区旅行；三是无论到哪里旅行，都要做好个人预防，包括戴口罩、勤洗手，尽量避免和减少到室内人员拥挤的场所。在室外活动，也要注意保持适当的人际距离；四是老年人、慢性病患者，特别是尚未完成新冠疫苗全程接种或者全程接种新冠疫苗但还没有满14天的老年人和慢性病患者，尽量不去外地旅行。

（本报北京7月31日电 本报记者 金振娅）