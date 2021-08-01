各地疫情速览：7月31日全国新增确诊病例75例 本土病例53例

人民网北京8月1日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至7月31日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。7月31日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例75例，其中境外输入病例22例（云南7例，上海5例，天津3例，内蒙古2例，广东2例，浙江1例，河南1例，四川1例），本土病例53例（江苏30例，河南12例，湖南4例，云南3例，福建1例，山东1例，湖北1例，宁夏1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者715人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例670例（其中重症病例17例），现有疑似病例2例。累计确诊病例7432例，累计治愈出院病例6762例，无死亡病例。

截至7月31日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1022例（其中重症病例25例），累计治愈出院病例87347例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例93005例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1093589人，尚在医学观察的密切接触者24257人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者37例，其中境外输入12例，本土25例（河南20例，湖南4例，福建1例）；当日转为确诊病例4例（境外输入3例）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者443例（境外输入386例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27717例。其中，香港特别行政区11984例（出院11713例，死亡212例），澳门特别行政区59例（出院54例），台湾地区15674例（出院12856例，死亡787例）。

7月31日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例30例 南京14例、淮安4例、扬州12例

据江苏省卫健委通报，7月31日0-24时，江苏新增本土确诊病例30例（南京市报告14例，其中1例为无症状感染者转为确诊病例；淮安市报告4例；扬州市报告12例），20例为轻型，10例为普通型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

河南新增本土确诊病例12例 均在郑州

据河南省卫生健康委员会消息，2021年7月31日0时-24时，河南省新增本土确诊病例12例（郑州12例）。

湖南新增本土确诊病例4例 长沙市1例、张家界市2例、湘西自治州1例

据湖南省卫生健康委员会消息，2021年7月31日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例4例（长沙市1例、张家界市2例、湘西自治州1例）。

云南新增本土确诊病例3例

据云南省卫生健康委员会消息，7月31日0时至24时，云南省新增本土新冠肺炎确诊病例3例。确诊病例1：女，72岁，中国籍，轻型；确诊病例2：女，32岁，缅甸籍，轻型；确诊病例3：女，32岁，缅甸籍，轻型。上述3人于7月31日在隔离人员核酸检测中发现，转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

福建新增本土确诊病例1例 在厦门市

8月1日，福建省厦门市发布应对新冠肺炎疫情工作第2号通告，宣布自2021年8月1日起，将思明区莲前街道前埔社区前埔社列为中风险地区。2021年7月31日，厦门市新增新冠肺炎确诊病例1例。相关活动轨迹如下：

确诊病例3：女，53岁，现住思明区莲前街道前埔社区前埔社，为确诊病例1聘用的家政服务人员。7月27日8:30乘坐653路公交车从前埔医院站到华林花园站，换乘50路公交车到航空宿舍站下车。7月28日7:12至前埔南区菜市场买菜，7:44到8号店，7:57到中鑫粮油店，08:32乘坐653路公交车从前埔医院站到华林花园站，换乘50路公交车到航空宿舍站下车。7月29日19:00步行至前埔村188号菜鸟驿站取快递后返家。

山东新增本土确诊病例1例 在烟台市莱山区

据山东省卫生健康委员会和山东省烟台市人民政府新闻办公室官方微博“烟台发布”消息，2021年7月31日0时至24时，烟台市报告新增省外输入确诊病例1例，为关联南京禄口机场新冠肺炎普通型病例。

确诊病例系张某某，男，60岁，烟台市莱山区人，7月15日乘坐SC4727航班经停南京禄口机场到桂林两江机场，赴桂林旅游；7月19日由桂林机场乘坐SC4728航班经停南京禄口机场返烟，由旅行社安排专车送回鑫卉花园家中。7月20日开始实行居家健康监测，7月21日-28日先后进行3次核酸检测，结果均为阴性。7月31日因身体不适，由所在街道安排专车转运至初家医院诊疗，当日下午核酸检测可疑阳性，当晚市疾控中心复核阳性，专家组综合流行病学史、临床表现及实验室检测结果，确定为普通型病例。

湖北新增本土确诊病例1例 在黄冈市

据湖北省卫健委消息，2021年7月31日0—24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例1例（黄冈市本土确诊病例），已转至定点医疗机构救治。

宁夏新增本土确诊病例1例 在银川市

7月31日，银川市召开疫情防控新闻发布会通报，30日晚，银川市组织对成都市确诊病例密切接触者张某某进行追踪排查，经诊断为新冠肺炎确诊病例，临床分型为轻型。