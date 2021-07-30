直播预告：洪德飞谈“胰腺癌的诊断与防治”

胰腺癌是消化道常见恶性肿瘤之一，在肿瘤领域素有“癌症之王”的称号。“胰腺癌”诊治的困难在哪里？它的危险因素有哪些？日常生活中要如何预防胰腺癌的发生？

8月3日15:00，浙江大学附属邵逸夫医院普外科主任医师洪德飞将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“胰腺癌的诊断与防治”为大众答疑解惑。

嘉宾简介

洪德飞，浙江大学附属邵逸夫医院普外科主任医师、博士研究生导师、杭州医学院客座教授、上海吴孟超肿瘤医学中心胰腺首席专家。担任中华医学会、中国抗癌协会、国际肝胆胰协会等32个学术职务。编著、主编、参编肝胆胰外科专著13部，发表学术论文150余篇。作为参与者获国家科技进步二等奖、教育部科技进步一等奖各一项。

从事肝胆胰脾外科临床和基础研究近30年，创新性提出胰肠吻合“瘘管愈合”学说，创建“革命性的洪氏胰肠吻合术理论和技术体系”。个人完成胰十二指肠切除术超1000例。对胰腺癌治疗领先开展2±3治疗新模式，以提高胰腺癌远期生存率。在彭淑牖教授带领下创立注射胶水快速肝养大技术，以替代肝移植和ALPPS，并提出以肿瘤降期或转化为先，肝增生为辅的新策略和新技术治疗中晚期肝癌和胆管癌，以提高疗效。受邀会诊肝胆胰外科复杂手术遍及29个省市120余家医院。

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