德尔塔在常温下依然有较强传播力吗？传播规律是否有变化？中疾控回应

人民网北京7月31日电 （张文婷）通过一段时期以来与德尔塔变异毒株的交锋，对于这一毒株传播规律有哪些新认识？在人物同防的措施上将如何改进和加强？针对上述问题，中国疾控中心研究员冯子健在今日国务院联防联控机制就疫情防控和新冠病毒疫苗接种有关情况举行的发布会上进行了回应。

人、物、环境同防 要求我国采取更严谨、更严格的防范措施

去年以来，几次物传人引发的聚集性疫情基本都是冷链物品导致或者在寒冷天气下发生的，但是这次似乎并没有低温的环境，这是不是意味着德尔塔毒株在常温下依然具有较强的通过物品传播的能力呢？

对此，冯子健表示，德尔塔变异毒株的传播方式之一是可以接触污染物传播。某些情况下，病毒在物体表面或环境中可以存活，并能够导致传播。温度越低，它在外环境中存活的时间越长，温度高了存活的时间短。像冠状病毒，即便是在温度较高的环境下，它也能存活一定时间，并导致感染。

他进一步解释，南京机场这起疫情初步调查结果可以看出，保洁人员登机进行清洁的时候，暴露于携带病毒旅客污染的物体表面，这样短的时间内，足以导致进一步感染和传播。

冯子健总结道，不单冷链、冷藏物品在寒冷季节需要做好消毒、清洁和个人的防护，在常温、高温季节，接触这些有高污染风险的物品，仍然要做好个人防护。

同时，此次南京疫情也暴露出不少防护漏洞。冯子健指出，人、物、环境同防，要求我国采取更严谨、更严格的防范措施，包括对接触这些污染环境、污染物品和人员的工作人员，感染高暴露风险的人员的健康管理和管控，都要进一步加强和改进。

德尔塔变异毒株的传播能力显著增强 但传播方式并没发生变化

冯子健提到，虽然德尔塔变异毒株的传播能力显著增强，但它的传播方式并没有发生变化，仍然通过呼吸道飞沫传播、接触污染物传播以及气溶胶传播三种方式传播。

他指出，过去针对老的毒株和其他变异株所采取的各种防控措施仍然有效，只不过由于它的传染性在增强，各类防护措施包括疫情阻断的管控措施都要更严密、更严谨、执行得更认真。