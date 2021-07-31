此次南京疫情有何特点？与张家界疫情有何关联？专家详解

人民网北京7月31日电 （张文婷）近日，南京发生本土聚集性疫情，在全国发现多起关联病例。对于此次疫情与以往有何不同、感染了德尔塔变异毒株的重症患者治疗情况等问题，公众十分关心。针对上述情况，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华、医政医管局监察专员郭燕红、中国疾控中心研究员冯子健在国务院联防联控机制举办的新闻发布会上进行了详细解读。

此次南京疫情呈现三个特点

此次南京疫情与以往不同的地方主要有三方面：一是由德尔塔变异株输入引发。贺青华表示，德尔塔变异株病毒载量高、传播能力强、传播速度快，转阴时间长。

二是时间比较特殊，当前正值盛夏暑假期间，旅游度假景区人员聚集。

三是发生的地方为人口密集且流通相对较大的国际机场。

贺青华总结道，基于上述三个特点，南京疫情已经向省内其他地市或省外扩散，短期内仍然会有继续向其他地区扩散的风险。

据他透露，疫情发生以后，国家卫生健康委、国家疾病预防控制局认真落实党中央、国务院的决策部署，第一时间派出了工作组分赴江苏、湖南处置疫情，目前疫情的处置工作正有力有序地往前推进。

初步判断张家界首发病例与南京禄口机场的疫情相关

此次疫情因何而起也是公众十分关心的问题之一。对此，中国疾控中心研究员冯子健表示，初步判断，张家界的首发病例与南京禄口机场的疫情相关，传至湖南张家界的病例或者感染者又经旅游景点和大型演出活动感染了其他人，导致了进一步传播，使张家界成为近期除南京以外感染和传播人数较多的重点疫点。

冯子健提到，由于传播发生在人群密集和流动人口众多的场所，疫情散播的风险较高，控制难度也较大。目前除了在南京和张家界两地采取了强有力的疫情管控综合措施外，还在全国紧急启动了涉及两地流出人员的大规模的排查追踪等一系列管控措施。

德尔塔变异病毒传染性和传播能力强，传播速度更快，要求各地的流入人员排查行动要抢分夺秒地迅速开展，要和病毒传播赛跑。为此，冯子健在会上提醒公众，近期曾到过两地的人员要积极配合当地社区的排查行动，自觉主动上报旅居信息，积极配合核酸筛查检测、医学观察等防控措施，只有这样才能快速阻断病毒的进一步传播。

南京重症患者均感染了德尔塔变异毒株

目前，南京市的重症病例已经增至9例。据医政医管局监察专员郭燕红介绍，上述重症患者呈现以下四个特点：一是所有患者感染的都是德尔塔变异毒株；二是患者在起病初期，症状不是特别典型；三是病情进展非常快，转到重症的阶段平均五天的时间；四是这些重症患者大部分都有基础性疾病，患有像哮喘、支气管扩张等呼吸系统疾病，或者是糖尿病、高血压，有的患者还合并有两种的基础病，这都是重症的风险因素。

郭燕红表示，目前，所有重症患者的治疗都非常积极、有效，病情也比较平稳。同时，江苏省和南京市还储备了后续的医疗救治力量，可以随时投入到患者诊疗工作当中。