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国家卫健委：儿童未完成国家免疫接种规定剂次需补种

2020年03月20日16:56 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月20日电（董童）在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，接种疫苗对于孩子预防疾病具有非常重要的作用。为尽可能减少疫情防控对预防接种工作造成影响，国家卫生健康委开展了三方面工作。

第一，组织专家在疫情防控期间对于预防接种出现的问题，进行系统梳理和分析，提出解决办法。据国家卫生健康委了解，在疫情防控期间，一些地方在做好充分防护的情况下，预防接种门诊正常开放。

第二，随着国内疫情防控形势持续向好，国家卫生健康委要求各地统筹做好疫情防控工作和预防接种工作，指导各地根据形势变化，安全及时组织预防接种。目前除湖北部分地区外，其他省份都已经逐步恢复正常的预防接种工作。同时，国家卫生健康委要求各地方要创新一些接种服务的方式方法，如采取网络电话预约，并在预约过程中要较为科学合理地确定好每日接种量，合理安排接种时段，避免在接种点造成家长和孩子的聚集。

第三，指导各地做好延迟接种的疫苗补种工作。原则上按照国家免疫程序，优先补种国家免疫程序规定的疫苗。没有完成国家免疫接种规定剂次的孩子，只需补种没有完成的剂次，不需要重新开始全程接种。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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